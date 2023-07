Comienza el juicio contra el empresario ‘Mon’ por una supuesta estafa de 160.000 euros a Hacienda

Comienza este miércoles el juicio contra el empresario Ángel Ramón Tejera, Mon, por un delito contra la Hacienda Pública. La vista tendrá lugar a partir de las 9.30 horas ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Arrecife. Según el escrito de acusación, el también investigado en el conocido caso Cuarteles, habría ocultado y no ingresado a la Agencia Tributaria 162.171,68 euros.

Por ello, la Fiscalía pide para Mon tres años de prisión y el pago de una multa de 488.015,04 euros, el triple de la cuota no pagada. El Ministerio Público también solicita la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de seguridad social por tiempo de cuatro años. Por último, la Fiscalía exige también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono de las costas.

El escrito de acusación señala que Mon, en su condición de administrador único de Angrasurcor S.L. omitió en la declaración por el Impuesto de Sociedades del año 2016 ingresos que había obtenido su mercantil.

En total, el dinero no declarado ese año asciende a 14.500 euros. Según la Fiscalía, su origen ha quedado acreditado documentalmente y fueron contabilizados como movimientos de caja a bancos.

El documento apunta que también incluyó como deducibles gastos correspondientes a consumos de naturaleza personal del acusado y no relacionados con la actividad económica de la empresa. ''Con ello consiguió reducir considerablemente la base imponible del período declarado y con ello la cuota debida a La AEAT con evidente perjuicio para el erario público'', advierte la Fiscalía.

Los gastos indebidamente deducidos ascienden a 634.186,74 euros. Por un lado, 728.254 euros fueron conceptuados como aprovisionamientos. Sin embargo, el Ministerio Fiscal ha detectado que 392.781,34 no tenían tal consideración.

En cuanto a la cantidad conceptuada como trabajos realizados a otras empresas, solo han podido justificarse 6.312,93 euros de los 235.028,86 euros incluidos por el empresario lanzaroteño. ''No solo no se ha justificado la existencia de gastos, tampoco el pago de los mismos dado que las disposiciones efectuadas responden a gastos personales y no a las necesidades de la actividad económica que desarrolla la mercantil'', apunta la Fiscalía.

Respecto a los gastos de explotación (86.122,55 euros) no tienen la consideración de deducibles la cantidad de 2.575,53 euros cobijados en la cuenta de primas de seguros. Esto se debe a que, según la Fiscalía, corresponden a gastos por seguros médicos, de vehículo y de ahorro ajenos a la empresa.

El gasto de 3.801 euros recogidos en la cuenta de comidas y estancias y en la de desplazamientos y viajes tampoco eran deducibles según la Fiscalía por responder a pagos por estancias de Mon en hoteles de lujo.

El empresario Mon también está siendo investigado en el caso Cuarteles. Esta trama investiga en Madrid las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de las obras que se le adjudicaron entre 2014 y 2019 por 3,3 millones de euros para realizar obras de reforma, impermeabilización y pintura en acuartelamientos de trece comandancias de la Guardia Civil.

El acusado aparece también, aunque no como investigado, en el sumario del caso Mediador, por su relación con el general Francisco Espinosa Navas, cabecilla de la rama militar de la trama que investiga presuntos sobornos a empresarios a cambio de beneficios. Este general habría sido el nexo de unión entre el empresario y el teniente general Pedro Vázquez Jarava, principal encausado en el caso Cuarteles.