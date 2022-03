Rectificación de Teresa Lorenzo

Acogiéndose a su derecho y a la Ley de Rectificación, Teresa Lorenzo Establier remite a este periódico el siguiente texto que reproducimos sin comentarios ni apostillas, de manera literal y fiel, respetando la colocación de los signos de puntuación y la construcción gramatical que ha querido emplear la autora:

“1º. El titular es tendencioso a la vez que machista , ya que quién suscribe no es mujer de nadie ni propiedad de nadie, Don Salvador Alba es mi esposo.

2º. Sigue faltando a la verdad de manera tendenciosa el artículo al afirmar “Teresa Lorenzo, que es letrada de la Administración de Justicia y que fue dirigente de Vox en Las Palmas en 2019, presenta la medida de gracia para que la defensa del condenado solicite la suspensión de su ingreso en prisión”, porque quien suscribe y pide la rectificación NO HE SIDO DIRIGENTE DE VOX en ningún momento de mi vida y no he presentado solicitud de indulto para que la defensa de mi esposo solicite la suspensión de su ingreso en prisión, sino para que le sea concedido pese a que el titular de su noticia desliza que doña Victoria Rosell Aguilar es “ alto cargo ” del gobierno que debe decidir sobre la concesión o no de la medida de gracia.

3º. Se afirma que soy letrada de la Administración de Justicia en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, no siendo en la actualidad titular de dicho órgano, por lo que se falta nuevamente a la verdad.

4º. Se afirma nuevamente con un sesgo completamente machista y discriminatorio que… “ la peticionaria es la mujer de Alba, Teresa Lorenzo Establier, una funcionaria de la Administración de Justicia que en enero de 2019 fue designada vocal de Vox en la ejecutiva de Las Palmas de Gran Canaria”. Insisto en que quien suscribe NO ES MUJER DE NADIE NI PROPIEDAD DE NADIE, soy una mujer casada y Letrada de la Administración de JUsticia que NUNCA he sido designada vocal de ningún partido político.

5º. Continua el artículo con el manido discurso que lleva años explotando afirmando que “La pareja ha mostrado públicamente sus simpatías por la formación de ultraderecha. El exjuez participó en una cena de militantes con el presidente nacional de este partido, Santiago Abascal, y ambos acudieron a un acto de campaña en la capital grancanaria y se fotografiaron con el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.”, ya que es falso que quien suscribe haya mostrado públicamente ninguna simpatía o antipatía por una formación de ultraderecha, ni mi marido ha participado en ninguna cena de militantes ya que no es militante de ningún partido político.

6º. Ni quien suscribe ni mi marido hemos autorizado la publicación de datos especialmente protegidos como son los relativos a su salud.“