Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Telde a pagar a sus trabajadores las horas extras de 2022 y 2023

El Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, deberá pagar a sus trabajadores y trabajadoras las gratificaciones por servicios extraordinarios que les redujo correspondiente a los de 2022 y 2023, según una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, y de la que ha tenido conocimiento este jueves la coporación municipal.

Dicha sentencia responde a una demanda interpuesta por Central Sindical Independiente Y De Funcionarios (CSIF), y declara nulo el acuerdo municipal para la reducción de las citadas gratificaciones, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El fallo judicial subraya que no se han acreditado circunstancias excepcionales que respaldaran la reducción de estas gratificaciones extraordinarias, evidenciando que el expediente no incluye información necesaria para evaluar la situación económica del Ayuntamiento al 30 de septiembre de 2022. Aspectos clave como si el Consistorio operaba en superávit o déficit en ese momento, o cómo se comparaba esta situación con ejercicios previos, no fueron documentados adecuadamente.

El tribunal concluye que se produjo una modificación inadecuada del Convenio Colectivo mediante el uso del artículo 38.10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), que solo permite ajustes en casos de “causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas”.

Ahora, el actual equipo de gobierno, presidido por el alcalde Juan Antonio Peña (Ciuca), deberá ahora gestionar los fondos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia, además de asumir las costas del proceso judicial.

El primer edil ha mostrado su compromiso con la plantilla municipal y asegura que se ejecutará “a la mayor brevedad”, es nuestra responsabilidad garantizar que toda la plantilla reciba lo que le corresponde“, sentencia.