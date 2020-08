El vuelo de la OMT para proyectar a Canarias como destino seguro alcanzó a más de 239 millones de personas en Europa

El impacto mediático del vuelo de validación de Canarias como destino seguro que la Organización Mundial de Turismo (OMT) realizó el pasado mes de julio llegó a 239 millones de personas, lo que ha supuesto un retorno promocional estimado de 1,7 millones de euros.

Medios internacionales y españoles se hicieron eco de la visita a Canarias de la delegación de la Organización Mundial de Turismo, una acción promovida por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias "para mostrar al mundo que las islas son un destino seguro y están plenamente preparadas para la reapertura", recuerda este viernes este departamento en un comunicado.

Esta acción supuso la visita de una delegación de la Organización Mundial de Turismo (OMT), su secretario general y la ministra de Industria, Comercio y Turismo español al frente, junto a más de 70 periodistas nacionales e internacionales y ha generado un retorno económico "de 7 veces la cantidad invertida", destaca la nota.

Según los datos de la agencia de comunicación Interprofit, el valor económico estimado de esta acción ha sido de 1,7 millones de euros, para una iniciativa que en la práctica contó con un presupuesto de cerca de 255.000 euros.

Este cálculo se realiza analizando el valor publicitario equivalente de las informaciones publicadas en los medios de comunicación, al que habría que añadir, además, el posible valor generado a través de la interacción en redes sociales.

Para la consejera regional de Turismo, Yaiza Castilla, “a nivel promocional se ha conseguido situar a Canarias como uno de los destinos más seguros entre millones de europeos".

"Los periodistas que acudieron junto a la delegación de la OMT y que pudieron comprobar la situación de las islas han publicado en sus medios numerosos reportajes y artículos, y no hay nada que de más confianza que sean otros los que cuenten lo que han visto. Son ahora mismo nuestros principales prescriptores”, refiere.

Medios generalistas, junto con otros de información económica, social, o turística y gastronómica publicaron 65 impactos cualitativos, 38 de ellos en prensa europea y 27 en prensa española, trasladando cuáles han sido las medidas adoptadas en Canarias para abordar la recuperación del sector tras la pandemia.

El New York Times, por ejemplo, publicó en su portada de la edición internacional una foto de La Graciosa, realizada para Efe Canarias por el fotógrafo Javier Fuentes, mientras que otros como The Sun, The Guardian, Süddeutsche Zeitung, The Telegraph, Euronews Italy, Euronews France, entre otros muchos, acompañaron la información con instantáneas de los diferentes recorridos que realizaron por grupos en todas las islas, unos viajes de trabajo que contaron con la colaboración de cada Cabildo insular.

A nivel nacional, El País, La Vanguardia, El Mundo, Antena 3, RTVE, o RNE, así como medios especializados en turismo, también dieron cobertura durante varios días a este viaje.

Además, sirvió de marco para el anuncio de varias iniciativas de gran importancia para Canarias, como el de la ministra Reyes Maroto, que comunicó un plan de inversión específico para el archipiélago, o del secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, que aseguró que Canarias es un destino seguro y abierto en un mensaje que quiso trasladar al mundo, mostrando su confianza en la capacidad del sector en una rápida recuperación, enfatiza el comunicado.