Eulis Báez: "Hay ilusión por ganarle al Barça; lo celebramos como una final"

El ala-pívot y capitán dominicano del Herbalife Gran Canaria, Eulis Báez, ha asegurado que su equipo tiene ilusión de ganar este próximo domingo al FC Barcelona en el Gran Canaria Arena, porque cuando ha sucedido en el pasado lo han celebrado como si fuese una final.



"Nuestro equipo está saludable, ya que solo falta Marcus (Eriksson) que sigue recuperándose. Estamos concentrados en que debemos ganar un partido más en casa. Se está hablando mucho de nuestra clasificación, pero a mí me preocupa el partido a partido. Debemos tener al Barça metido en la cabeza y saber qué debemos hacer para ganar", ha indicado.



El experimentado jugador del conjunto isleño también ha hablado en rueda de prensa sobre la inesperada derrota sufrida en la pasada jornada en la cancha del Joventut de Badalona.



"Joventut jugó a un gran nivel ante nosotros y no puedo decir que nos sorprendieron, porque actuaron con acierto. Nosotros siempre tenemos cosas que mejorar, pero no me gusta quitarle mérito al rival", ha señalado.



En cuanto al rival de este domingo, Eulis Báez ha reconocido que es "un grandísimo equipo", al que conocen bastante bien.



"Tenemos ganas de revancha, tras perder ante ellos (en las semifinales de la Copa del Rey disputada en Gran Canaria). Pesic ha logrado cambiar la mentalidad de sus jugadores, que ahora tienen más positividad. Siempre que tienes un nuevo entrenador intentas comenzar de cero y quieres hacer las cosas bien, olvidándote del pasado", ha dicho.



El dominicano considera que un encuentro como el que disputarán el domingo "siempre es especial".



"Nos mediremos a un rival como el Barça, con una gran historia y presupuesto. Cuando les hemos ganado ha sido histórico para nosotros, porque lo celebramos como una final, y tenemos ilusión de competir para intentar vencer una vez más", ha asegurado.



Sobre si le gustaría prorrogar su contrato con la entidad grancanaria, ha indicado que "a día de hoy estoy pensando en mantenerme saludable, para poder ayudar al equipo lo máximo posible, ya que me costó recuperarme tras mi lesión de isquio. Espero terminar la temporada lo mejor posible en el apartado físico y ayudando al equipo. Igualmente, llevo seis años en este club, me siento muy a gusto y querría seguir creciendo aquí".



El jugador dominicano también ha realizado un llamamiento a la afición, de la que dijo que el domingo seguramente acudirá en mayor número al Gran Canaria Arena atraída por el potencial del rival y por lo atractivo que se presenta el encuentro, para que apoye la campaña del Banco de Alimentos que se desarrollará en el exterior del recinto deportivo.



"Esta es la quinta edición en la que se celebra esta campaña del Banco de Alimentos y de nuestro equipo, y es una colaboración hermosa que ha tenido bastante éxito en el pasado en favor de las personas menos beneficiadas. Espero que los aficionados dejen los alimentos no perecederos en una furgoneta en el exterior del pabellón", ha indicado.