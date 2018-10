El Gran Canaria no descarta la vuelta de Eriksson para su histórico debut en Euroliga

El Herbalife Gran Canaria debutará este viernes en la prestigiosa Euroliga de baloncesto ante el actual subcampeón de Europa, Fenerbahce Estambul, en un encuentro para disfrutar por parte del equipo isleño, que intentará dar la gran sorpresa en la primera jornada en tierras turcas.



Este 12 de octubre quedará marcado como una de las fechas más relevantes en la historia del Granca, mucho más allá del resultado que se registre este viernes en un encuentro en el que los jugadores de Salva Maldonado no tienen nada que perder, más allá que se produzca una derrota que no sería del todo inesperada.



El conjunto canario afronta este partido como una fiesta, aunque como bien dijo su técnico esta semana, tendrá un coste añadido por la cantidad de kilómetros que deberán hacer a lo largo de esta competición continental, que afronta inicialmente con solo 13 jugadores profesionales.



De todos modos, este viernes Maldonado no podrá disponer del escolta Luke Nelson ni tampoco, casi con total seguridad, del alero Chris Evans, y de igual forma habrá que ver si el también alero sueco Marcus Eriksson disputa sus primeros minutos este curso, tras su operación en la rodilla derecha y una prolongada recuperación.



Por lo que se refiere a Fenerbahce, el conjunto que entrena Zeljko Obradovic mantiene el bloque con el que alcanzó el pasado año el subcampeonato de la Euroliga, y parte con aspiraciones de disputar esta temporada la que sería su quinta final de manera consecutiva, lo que da idea del potencial del equipo otomano.



Uno de los alicientes que presenta el encuentro de mañana será presenciar el debut en esta competición del base catalán del Herbalife, Albert Oliver, quien a sus 40 años se convertirá en el jugador más veterano en la historia de la Euroliga en anotar algún punto.



El encuentro se disputará a partir de las 18.45 horas en el Ulker Sports and Event Hall en Estambul, con arbitraje de los colegiados Christodolou, Paternico y Rocha.