El histórico Antonio Moreno quiere ganar la Copa EHF en su despedida del banquillo del Rocasa

El entrenador y presidente del Rocasa Gran Canaria, Antonio Moreno, ha dicho que esta será su última temporada en el banquillo del equipo de Las Remudas (Telde), con el que confía ganar este domingo la europea Copa EHF Challenge al Perla Lublin, de Polonia.



El técnico del Rocasa ha reconocido que el vigente campeón polaco es un conjunto muy fuerte



"El partido de vuelta será parecido al que disputamos en nuestra casa. Tendremos que hacer mucho gasto físico porque defenderemos arriba para evitar que nos acribille con sus lanzamientos. Será un encuentro complicado, pero no imposible de vencer", ha comentado.



Antonio Moreno es conocedor en tal sentido de que sus jugadoras están en condiciones de alzar la copa europea.



"Nosotros hicimos un gran desgaste en defensa en la ida y no dejamos que hiciesen su juego. Nuestro equipo también es muy bueno y, pese a que a diferencia del rival tenemos jugadoras pequeñitas, suplumos la falta de estatura con esfuerzo y trabajo", ha manifestado.



El máximo responsable técnico del Rocasa está convencido de que la clave para ganar en la localidad polaca de Lublin pasa de forma obligatoria por realizar una buena defensa.



"Aquí hicimos un 3-2-1 y allá tendremos que defender igual, o bien con un 4-2 o un 3-3. Deberemos evitar que ellas lancen, porque son jugadoras de 1,90 centímetros y lo hacen muy bien", ha comentado.



A Moreno no le preocupa en absoluto el ambiente que pueda registrar el pabellón del Perla Lublin, con capacidad para 4.200 espectadores y que suele estar siempre muy concurrido.



"Estamos acostumbrados a actuar fuera de la isla en canchas con mucho ambiente y a hacer buenos partidos, y por eso no pasará nada si el Perla Lublin cuenta con 4.000 aficionados en su pabellón, donde tendremos que ir a ganar, al estar la eliminatoria igualada, y sin especular", ha señalado.



Sobre los resultados adversos padecidos por el Rocasa en el último mes de competición, el entrenador isleño lo ha achacado a la sobrecarga de encuentros de sus jugadoras.



"El equipo está sobrecargado y, también, después del parón liguero de Navidades notamos la ausencia por lesión de Lisandra (Lussón), porque era una jugadora más para rotar. Lo cierto es que las chicas están muy cargadas y la cabeza no responde en esa situación", ha afirmado.



Una vez quedó fuera de la lucha por el título de Liga y de Copa de la Reina, el Rocasa intentará conquistar la Challenge en una temporada que llega su fin y que Antonio Moreno califica de "estupenda".



"Hemos tenido la opción de lograr cuatro títulos (incluida la Supercopa, ganada al Mecalia Guardés). Está claro que lo que más se recuerda con el paso del tiempo son los títulos, pero no podemos olvidar que hemos estado hasta abril peleando por todo", ha recordado.



De cara a la próxima campaña, el técnico ha reconocido que será difícil potenciar aún más la plantilla por la limitación presupuestaria del club.



"Deberemos trabajar más intensamente con las jugadoras que tenemos y recuperar a Lisandra. Además, el próximo año no habrá ese parón liguero de Navidades que a nosotros nos mata, porque se jugará el día de Navidad y el 31 de diciembre", ha adelantado.



En cualquier caso, el Rocasa tendrá un nuevo inquilino en el banquillo.



"Tengo decidido dejar de entrenar porque estoy mayor y me duele la espalda. Ya tenemos sustituto porque somos previsores, pero lo anunciaremos en su momento", ha concluido.