Sin fuegos artificiales en las fiestas del El Tamaduste por no poder transportarlos a El Hierro

La Asociación de vecinos de El Tamaduste, en Valverde, ha informado este viernes de la suspensión de los fuegos artificiales programados para este sábado con motivo de la procesión de San Juan debido a que el barco que realiza el trayecto con la isla no tiene autorización para trasladar este tipo de mercancía pirotécnica.



El Ayuntamiento de La Frontera también canceló los fuegos artificiales previstos para el 14 de agosto con motivo de su patrona la virgen de Candelaria por el mismo motivo.



Según la asociación vecinal, el buque que realiza el trayecto con al isla solo puede transportar estas mercancías para uso particular pero no para espectáculos pirotécnicos por lo que Capitanía Marítima no autoriza el traslado.



“Nos parece discriminatorio que la Isla de El Hierro sea la única en la que este tipo de espectáculos sea imposible de realizar, creemos que es injusto y demandamos a las instituciones y autoridades, del nivel que sea, una solución lo más pronto posible” indica la asociación.