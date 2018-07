E-sports en las escuelas

La Consejería de Educación ha promocionado e insistido en la incorporación de los e-sports, o sea de los videojuegos en las escuelas, dicen que para educar, que mejoran la atención del alumnado, y que pueden ser beneficiosos, pero tras cientos de búsquedas en Internet que permitan encontrar algún estudio serio que constate que los videojuegos ayuden a educar a nuestros jóvenes en las escuelas, y sobre todo que nos indiquen como educar a través de los videojuegos en las escuelas, no se encuentra nada. Por tanto sólo se constata que algún iluminado o iluminada se le ocurrió este disparate y alguien en la Consejería de Educación ha seguido las estúpidas ideas de esta persona.

La Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias ha emitido un comunicado donde expone su rotunda oposición a la promoción del uso de videojuegos competitivos –los famosos e-sports en los colegios de Canarias por parte de nuestro Gobierno- en base a lo siguiente:

-La promoción de las actividades de ocio sedentario va en contra de las recomendaciones oficiales para la prevención del sobrepeso y la obesidad realizadas por organismos como la OMS o el Ministerio de Sanidad; encima, Canarias es una de las comunidades autónomas en las que el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes presenta cifras más alarmantes.

-La adicción a los videojuegos ha sido considerada recientemente una enfermedad mental por parte de la OMS.

-La Consejería de Educación dice que los e-sports contribuyen al fomento de los valores deportivos y a la inclusión social. Pero esa función ya la cumplen las actividades propiamente deportivas.

-No consideramos que los videojuegos competitivos puedan ser considerados un deporte: Que cumplen su función en cuanto a los beneficios sobre la salud física, mental y social.

Entre los videosjuegos propuestos por la Consejería de Educación encontramos el FIFA que te atraen para comprar monedas y de este modo tener mejores jugadores (aleatoriamente o eligiendo por un pastizal), sin entrar en la falta de valores que transmite el fútbol profesional y el Clash Royale, en el cual si no gastas dinero en cofres no podrás tener las cartas a mejor nivel. Según informaciones varias, Clash Royale tiene un equipo de psicólogos detrás para crear adicción al juego. Por tanto estos videojuegos son puro dinero.

Y como uno de los argumentos más utilizados es que las escuelas no pueden vivir de espaldas de la realidad, de lo que acontece en el mundo, que la escuela no ha cambiado durante mucho tiempo, indicar lo siguiente, una cuestión es adaptarse a los cambios y otra muy diferente es aceptar estos juegos como educativos, como se ha indicado, y esto algo muy pero que muy discutible. Lamentablemente estos cambios propuestos por la Consejería seguramente a instancias de empresas privadas, que sacarán mucho beneficio económico de esto, y que desde luego no deberían ser un referente educativo en absoluto, no benefician al pueblo, eso sí, generan masas fácilmente maleables por parte de los políticos y resto de oportunistas.

Para terminar reiterar algo muy importante, si se van a utilizar videojuegos en las escuelas ¿cómo y qué videojuegos?, ¿sabemos educar a través de los videojuegos?. De igual modo, ¿sabemos educar para un uso razonable de los móviles?. ¿Se ha consultado a los docentes?