“Señor Lavandera, ¿por qué no quiere el PSOE al Puerto de Tazacorte?”

El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, invita al diputado del PSOE en el Parlamento de Canarias Iñaki Lavandera a que visite el Puerto de Tazacorte. “Le acompañaremos”, señala, “si acepta nuestra invitación para conocer la dársena pesquera, la dársena deportiva, la dársena donde se desarrolla la actividad de los cultivos marinos y la inacabada dársena comercial”.

El Puerto de Tazacorte, añade, “es y será un referente clave en la creación de empleo, tanto en la comarca oeste como en toda nuestra Isla. Destruir y afirmar negativamente cuesta poco; lo más difícil es construir y muchas veces reconocer la verdad.

Don Iñaki Lavandera, venga a conocerlo y luego hable conociendo y contrastando lo que dice”.

CARTA DIRIGIDA AL SEÑOR LAVANDERA

“Lo primero que le preguntamos al señor Iñaki Lavandera, diputado del PSOE en el Parlamento de Canarias por la circunscripción de Fuerteventura, es sí alguna vez en su vida ha estado en el Puerto de Tazacorte.

Si conoce su idiosincrasia, si ha hablado con sus gentes.

Nuestro pueblo bagañete no se siente engañado por nadie y mucho menos toleramos que se rían de nosotros. No sabemos quién le ha dado las cifras del gasto en millones de euros de nuestro puerto, según sus palabras 100 millones de euros.

Francamente, nos parece un poco abultada, es muy probable que con esa cantidad se haya podido hacer nuestro muelle y la playa de S/C de la Palma, y aún sobraría.

No obstante Sr. Lavandera, revise las cifras. Le vamos a explicar algunas cosas que seguramente no conoce.

Desde antes del golpe de Estado del General Franco en el 36, en plena República española, se intentó hacer un puerto en Tazacorte. En aquella época el Sr. contratista, según nos cuentan, recibió más dinero por no hacer la obra que por hacerla. Nos dejó unas gloriosas ruinas, lo que los del lugar llamamos El Muelle Viejo.

El Puerto Viejo a pesar de lo poco que era, tenía una población considerable de barcos de pesca. Por volumen de capturas, de las más importantes de la Provincia de S/C de Tenerife, en cantidad y calidad de pesca. Lugar donde concurren las rutas de túnidos de varias clases. Más de 60 familias vivían de la pesca. Cuando llegaba el invierno y cuando había temporales, los barcos de Tazacorte navegando se trasladaban a La Palma y los marinos arriesgaban su vida y sus barcos en medio de las olas. Hubo muertes en el mar, huérfanos y viudas debido a esto, cuando nos visitaba algún Gobernador Civil en pleno franquismo, era un clamor pedir un puerto y pedir un puente en el barranco de las Angustias, y nuestras quejas no fueron nunca atendidas y año tras año nuestros hombres arriesgaban su vida en el mar y muchos días no podían faenar porque los barcos debido al oleaje no podían salir.

Se empezó el puerto en el año 80 y nadie auguraba que se terminase por las dificultades que presentaba sobre todo económicas y técnicas.

La obra ha salido adelante, no le voy a contar las peripecias de la construcción, pero hoy tenemos tres dársenas en Tazacorte. La primera dársena es la deportiva con más de 300 atraques y una ocupación de un 80% con yates de lujo de todas partes de Europa. Hoy la consideración de nuestro puerto deportivo es de los mejores de Canarias. Por su paisaje, por la tranquilidad de sus aguas, por el clima, por la seguridad y porque los temporales se viento y mar no nos afectan debido al abrigo del puerto.

- La dársena pesquera es de las mejores y más seguras de Canarias. Los pescadores salen y entran en el puerto prácticamente todos los días del año. Hay más de 30 barcos de pesca, algunos con tripulación superior a 3 y 5 tripulantes.

Hay una segunda dársena para la cual el concesionario, Puerto de Tazacorte S.L., ha presentado un proyecto al ente de Puertos Canarios y se pretende una marina seca de yates de lujo y una base de atraque para buques escuela. Lo que conllevará la creación de puestos de trabajo.

- También hay un atraque especial para las embarcaciones que atienden la granja acuícola de lubinas, una industria potente con posibilidades de futuro que hoy tiene más de 50 trabajadores.

Lo mismo que los 100 millones del principio, nos gustaría que nos aclarara esa línea de atraque que usted señala que costó 49 millones euros.

Nosotros hemos seguido puntualmente las obras del puerto desde su comienzo hasta el presente y no conocemos ese dato que usted esgrime. Si le tenemos que decir que la última ampliación es la 3ª dársena, la dársena comercial, que tiene 190 metros de línea de atraque y que faltaron 3 cajones grandes, 150 metros, que fueron los recortes según el consejero, el Sr. D. Domingo Berriel, por la dichosa crisis. Es lo que falta en este momento para poner en marcha esa dársena. Con un presupuesto de 9 millones, se pondrían 100 metros de línea de atraque para cruceros de turismo de tipo medio como los que han ido al puerto de Las Vueltas, en Valle Gran Rey en La Gomera.

Finalmente, esto pondría a este puerto en las rutas de los cruceros que van a la Macaronesia y activaría el comercio y el turismo al Oeste de la isla de la Palma. Algo muy necesario para reactivar la economía de la Isla.

La Palma como sabrá pierde habitantes y muchos jóvenes palmeros van a trabajar a otras islas porque no encuentran empleo en La Palma. Recientemente hemos hecho una evaluación de puestos de trabajo que se podrían crear en el puerto y si se activan las tres dársenas que tiene el puerto, entre empleos directos e indirectos podríamos estar hablando de más de 1.000 puestos de trabajo.

Señor Lavandera, muchas personas viven y comen de nuestro puerto, en negocios y restauración, excursiones marítimas, de pesca deportiva, de buceo. Se plantea hacer una base de producción de alevines para la acuicultura. Se intenta crear un centro de investigación hacía el mar.

Señor Lavandera este puerto es el más occidental de las islas, abierto a las rutas del Caribe hacia el oeste, a las rutas de África hacia el sur. Pregunte a los navegantes que atracan en Tazacorte y ellos le dirán lo que hay. Pregunte también los recursos que deja el turismo náutico de nuestras islas, en el PIB y el empleo directo e indirecto que se puede crear en los puertos.

Usted piense si la exportación de plátanos del oeste de La Palma se hiciese por el Puerto de Tazacorte, cuanto se ahorrarían en combustible, en gomas de camiones, en horas de trabajo, etc.

Hay que poner en marcha lo que los economistas llaman Economía Productiva, generar empleo e ilusión. Ya vendrán los buques de línea a Tazacorte, si nos dejan que haya, al oeste de La Palma. Además de algunos hoteles de calidad para que sean rentables las líneas y sobre todo para que haya trabajo para los palmeros, que vivimos al oeste y los palmeros en general.

Señor Lavandera venga al Puerto de Tazacorte disfrute de nuestras puestas de sol en el espaldón del Puerto, semejante a una gigantesca catedral. Tenga cuidado, porque hemos oído y visto a personas hablar sobre el Puerto y ni siquiera saben lo que es un pantalán. Le invitamos a que venga a Tazacorte y por favor, cuando hable, entérese bien primero de lo que va a contar.

Usted habla de que la planificación regional no puede ser la suma de peticiones locales o insulares, y yo le pregunto, ¿cómo deben ser entendidas sus peticiones? ¿por qué no muestra el mismo apoyo y preocupación por la obra y el desarrollo del puerto de Tazacorte?... Sr. Lavandera, ¿por qué no quiere el PSOE al Puerto de Tazacorte?"