Anselmo Pestana: “Hemos justificado el 90% del Fdcan de 2017 y no entiendo estas guerras institucionales”

El Cabildo de La Palma justificó el pasado 31 de octubre 16,5 millones de euros de la anualidad de 2017 del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) a través de la Plataforma Unifica. “Se hizo algo tarde pero la documentación se presentó dentro del plazo”, según ha confirmado el presidente de la institución, el socialista Anselmo Pestana, que compareció este viernes en rueda de prensa acompañado de Primitivo Jerónimo, consejero y portavoz de Coalición Canaria. Insistió en que “hemos justificado 16,5 millones de los 18,5 del programa, un 90%” en el último día de la prórroga que le había concedido el Gobierno de Canarias.

El Ejecutivo regional, según informaciones recogidas en algunos medios de comunicación, no tenía constancia de la justificación de 14,8 millones por lo que el Cabildo se vería obligado a devolver esos fondos.

Pestana explicó que “se presentó una justificación de 16,5 millones de euros de los 18,5 que estaban previstos en el programa, quedarían por tanto por justificar 1,6 millones del Gobierno de Canarias y 400.000 euros de fondos propios del Cabildo, y por eso pedíamos desde el inicio que se nos diera una prórroga hasta diciembre y no se nos concedió; hemos insistido de nuevo, no sé sin con mejor o peor éxito, pero hemos visto que a algunos ayuntamientos de Gran Canaria sí se le ha dado un plazo similar al que solicitamos”.

“También pedí que si esa prórroga al final no se otorgaba que se asignara a dos acciones, una dirigida por los ayuntamientos, y que tendrían que haber realizado ellos, que se aproxima al millón de euros, y 616.000 euros al Instituto de Astrofísica de Canarias para el proyecto del CTA (Red de Telescopios Cherenkov)”, añadió. “Sobre este tema no ha habido por parte del Gobierno de Canarias una respuesta satisfactoria, porque incluso podíamos haber aportado más recursos a esas inversiones, y creo que algunas cosas se podían haber hecho mejor; también aquí creo que pudo haber habido alguna flexibilidad”, subrayó.

El presidente del Cabildo avanzó que “las previsiones que tenemos es que para el año 2018 no necesitaremos prórrogas, vamos a estar incluso por encima de la anualidad prevista”. “No entiendo este tipo de polémicas que se generan con este fondo; creemos que habrá colaboración por parte del Gobierno de Canarias en un programa que interesa a ambas administraciones, a los ayuntamientos y a los ciudadanos de La Palma, que al final no comprenden estos debates que se producen y que pretenden buscar un enfrentamiento que ni el presidente del Cabildo ni su grupo de Gobierno queremos”. “Mi responsabilidad es que no se pierda ningún recurso y no quiero guerras ni enfrentamientos institucionales”, concluyó.