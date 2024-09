Riba-roja destinarà ajudes per a finançar obres d'accessibilitat en edificis i habitatges

L'Ajuntament de Riba-roja de Túria ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria d'enguany sobre les ajudes econòmiques destinades a la millora de l'accessibilitat en edificis de la localitat per un muntant global que ascendix a 30.000 euros en total. El projecte municipal està enfocat, també, al foment de l'economia local amb la contractació de les diverses obres compreses en la convocatòria.

Esta iniciativa municipal concedix diverses ajudes econòmiques destinades a col·laborar en el finançament i adequació en matèria d'accessibilitat dels edificis de vivendes ocupades per persones majors de 65 anys o d'aquelles persones amb una diversitat funcional superior al 33% de Riba-roja de Túria. Este programa està dissenyat per a vivendes unifamiliars i plurifamiliars situades en el terme municipal.

Les bases reguladores de l'Ajuntament de Riba-roja de Túria establixen que podran ser beneficiaris d'estes ajudes les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats o propietaris o propietàries únics d'edificis de caràcter predominant residencial en les quals residisca almenys una persona major de 65 anys o una persona amb una diversitat funcional superior al 33%. També es podran beneficiar les persones o entitats que siguen propietaris i les comunitats de propietaris i els arrendataris d'immobles.

Les obres subvencionables, tant en les unifamiliars com en les plurifamiliars, es destinaran a les intervencions que milloren la mobilitat i faciliten les activitats d'higiene personal, com la substitució de banyeres per dutxes, redistribució d'aparells sanitaris o canvi d'aixeteria, instal·lació de productes de suport com a agafadors o l'ampliació del sentit d'obertura o col·locació de portes corredisses, entre altres.

Esta iniciativa es destinarà, també, a la resta de la vivenda o l'immoble beneficiari de les ajudes com la instal·lació d'ajudes tècniques, ampliació o canvi del sentit d'obertura o col·locació de portes corredisses o la instal·lació d'elements d'avís, com el cas de senyals lluminosos o sonors. Es consideraran subvencionables, a més, totes aquelles obres que suposen una millora en les condicions d'accessibilitat de la vivenda, els edificis i els seus accessos.

Els elements comuns dels edificis se centraran en la instal·lació d'elements per a la millora de l'accessibilitat en accessos i xicotets desnivells, incloent-hi rampes, plataformes elevadores verticals i inclinades, com salva-escales o ascensors. A més, es podran instal·lar elements d'informació o d'avís, com a senyals lluminosos o sonors que permeten l'orientació en la utilització de les escales i els ascensors.

La quantia de les ajudes econòmiques es concedirà a partir del pressupost protegit de l'actuació constituït pel cost de les obres, calculades sobre el pressupost d'execució d'estes. Se subvencionarà el 50% del pressupost d'execució, amb un import màxim de 2.000 euros per vivenda i un màxim de 6.000 euros per a actuacions en zones comunes en el cas d'edificis plurifamiliars.

Els criteris d'adjudicació tenen en compte la situació funcional dels futurs beneficiaris sobre el grau de dependència amb un màxim de 15 punts, el nombre de persones majors de 65 anys o amb diversitat funcional amb altres 10 punts com a màxim i, finalment, es baremarà sobre l'antiguitat de la pròpia edificació, amb un màxim de 15 punts que rebran els edificis amb més de 50 anys.

Les ajudes tindran, també, en compte les actuacions que duran a terme empreses locals en cadascuna de les peticions dels veïns amb fins a 10 punts, altres 20 punts en el cas de disposar de l'informe d'avaluació de l'edifici i, en l'últim terme, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria concedirà altres 20 punts si el titular no ha sigut beneficiari d'estes ajudes en convocatòries anteriors per a actuacions en el mateix immoble.

La regidora d'Urbanisme de Riba-roja de Túria, Teresa Pozuelo, ha afirmat que estes ajudes “són molt importants i tenen una gran acceptació en la localitat puix que ajuden en la millora de qualitat de vida de les persones majors que tenen menys mobilitat i d'aquelles persones amb mobilitat reduïda, per això, és essencial continuar en la mateixa línia de dotar les seues vivendes amb el màxim de comoditats en el seu dia a dia”.