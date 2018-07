Pedro Duque compromete el apoyo del Estado a la instalación de grandes telescopios en La Palma

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, dijo este martes en Tenerife que aún no se conoce cuál será el aumento presupuestario para la ciencia y la investigación en el presupuesto de 2019, pero confió que en un plazo de dos años hayan concluido las "vacas flacas" tras una década de recortes.



Tras una visita al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en la que el ministro participó en una reunión del consejo rector, Pedro Duque recordó que el Parlamento ha pedido que las administraciones públicas utilicen al menos el 2,5% de sus presupuestos en investigación, desarrollo e innovación y agregó que "vamos a intentar hacerles caso".



El objetivo de la Unión Europea es destinar el 2% del Producto Interior Bruto a la ciencia y a partir de ahí intentar subir hasta el 3%, incluyendo a las administraciones públicas y al sector privado, en el que "hay bastantes carencias también", dijo Pedro Duque en una rueda de prensa.



"Esperemos que se pronto" se acaben las vacas flacas para la ciencia, "esperamos que en los próximos años podamos dar un impulso suficiente y también que haya suficiente acuerdo de la sociedad y de los parlamentos para poner los recursos de España al nivel que debemos tener", dijo el ministro.



En la reunión del consejo rector del IAC se analizaron los proyectos para la instalación de grandes telescopios en Tenerife y La Palma y Pedro Duque comprometió el apoyo internacional del Gobierno.



Se trata de la próxima instalación del grupo de telescopios Cherenkov, el telescopio solar europeo y el gran telescopio de 30 metros cuya ubicación final en La Palma o en Hawaii aún no está decidida.



El director del IAC, Rafael Rebolo, cuyo mandato ha sido renovado en esta reunión del consejo rector por otros cinco años, indicó que en el plan estratégico de los observatorios, que ha sido analizado en este encuentro, se han repasado las infraestructuras previstas para estas instalaciones.



Rebolo agradeció al ministro su disposición para abordar una mejora presupuestaria en el IAC y un plan de estabilización del personal, que según puntualizó Pedro Duque, es la reivindicación número uno que plantean todos los centros de investigación españoles.



El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que también estuvo en la reunión del consejo rector, informó de que la Universidad de La Laguna les presentó un estudio sobre el impacto de la astrofísica en la sociedad canaria, que se traduce en que por cada euro que se invierte se genera un retorno de cuatro euros.



"Eso nos anima a seguir apoyando al IAC y a seguir propiciando un cambio social y de modelo productivo que se base en el talento y el conocimiento", sostuvo el presidente canario.



Pedro Duque concluyó tras el encuentro que "la investigación en Canarias tiene un gran futuro" y agregó que mientras la astrofísica ya está a nivel mundial, "otras áreas están desarrollándose y el plan de la Universidad es muy solido para tener en pocos años otras línea punteras de investigación".



"La producción científica del IAC está a la vanguardia del mundo". el personal está muy capacitado y hay grandes posibilidades de desarrollo tecnológico, "la impresión que me llevo no podría ser mejor", afirmó el ministro.

El presidente del Cabildo de La Palma, Anselmo Pestana, también estuvo presente en la reunión.