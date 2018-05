“En la justicia falta perspectiva de género”

Acto de presentación de la Asociación Todas somos Laura. Foto: LUZ RODRÍGUEZ

Desde la Asociación Tod@s Somos Laura creemos que lo que ha pasado con el caso de La Manada se produce todos los días en los juzgados de todo el país y nos atrevemos a decir que en los de todo el mundo. Por ello consideramos el tema de una importancia vital para todas. Además pensamos que es central en el conjunto del relato del patriarcado. Recordamos cuando Tod@s somos Laura fuimos invitadas a un programa de radio, aquí en La Palma, hablando sobre la justicia y la perspectiva de género. Sólo un abogado, de los más de 10 que habían sido invitados, del gabinete de abogacía de Santa Cruz de La Palma aceptó la invitación a participar en el programa. Nosotras pensamos que el silencio de muchos está relacionado con el orden de las cosas, es decir con las reglas del juego que perpetúan el machismo y la tradición. Un silencio que no existe en las calles de todo nuestro país, como hemos observado estos días y que tanta falta hace para generar el cambio que necesita toda nuestra sociedad. Lo que falta es un cambio de mentalidad de muchos y muchas en todos los espacios y especialmente en el de la justicia. No obstante, consideramos que la justicia no puede depender de que uno o varios jueces sean o no sensibles a determinadas causas, en una democracia tiene que haber mecanismos de control donde se garanticen los derechos humanos, la justicia para todos y todas. La ley debe tener perspectiva de género. Falta perspectiva de género y faltan mecanismos de control para que se aplique correctamente. Si esto ocurriera ningún juez o jueza llamaría a una violación abuso o agresión sexual. A lo largo de la historia las mujeres, la mitad de la humanidad, hemos sido calladas e invisibilizadas. Por ello, exigimos ser reconocidas no como sujetos de segunda sino como personas decidiendo sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Queremos una igualdad real no formal. Como siempre hemos pensado desde la Asociación Tod@s Somos Laura es necesario invertir en educación para la igualdad, para prevenir y erradicar el patriarcado que nace y se perpetúa bajo una educación sustentada por el sistema capitalista y heteropatriarcal dominante. Desde la Asociación Tod@s Somos Laura seguiremos en la lucha por transformar nuestros espacios y nuestras vidas en la construcción de un mundo mejor para todas y para todos. La palabra que nos acompañará será siempre la sororidad.