The Umbilical Brothers y el cómico Leo Bassi, cabezas de cartel en el FIC de 2018

El Festival Internacional Clownbaret (FIC) celebrará su decimosegunda edición entre el 9 y el 21 de octubre con una completa programación de más de 60 espectáculos y actividades que ocuparán las calles, escenarios, colegios, centros sociales y hospitales de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, donde el festival ofrecerá actuaciones por primera vez.

La mayor parte de la programación será gratuita y de acceso libre, aunque también habrá espectáculos con entrada, en concreto, los que ofrecerán los australianos The Umbilical Brothers y el cómico de origen italiano Leo Bassi, que encabezan el cartel de esta edición.

Los detalles de este festival fueron dados a conocer este martes por el director insular de Cultura y Educación del Cabildo, José Luis Rivero; el concejal de Cultura de Santa Cruz, José Carlos Acha, y el director artístico del festival, Brian Rodríguez.

El FIC 2018 contará con compañías internacionales, de Australia, Italia, Austria y Estados Unidos; nacionales, de Asturias, Castilla y León, País Vasco, Cataluña y Andalucía, además de una amplia representación de artistas locales.

José Luis Rivero presentó el Festival Internacional Clownbaret como "uno de los referentes culturales de la isla, no solo por lo que plantea y el lenguaje artístico que desarrolla, sino también por el lugar que lleva ocupando durante doce años".

Rivero hizo hincapié en las novedades incorporadas en esta edición y a los cabezas de cartel, Leo Bassi y The Umbilical Brothers, que "tienen todos los mimbres para encabezar al FIC en la lista de festivales que se ofrecen en Tenerife".

José Carlos Acha, concejal de Cultura en Santa Cruz, agradeció el esfuerzo y el trabajo realizado para conseguir que el FIC haya perdurado tanto tiempo. "Es precioso formar parte de este festival y el que se consolide año tras año refuerza su importancia y calidad", indicó. Remarcó que "actualmente es uno de los más importantes que hay en Europa".

Tenerife es la isla que concentrará un mayor número de espectáculos y actividades del festival, que tiene su sede principal en Santa Cruz, con actuaciones de calle y en espacios culturales, pero también con un recorrido de norte a sur para llegar a la población de varios municipios.

A través del programa Tenerife Payasos en Ruta se han planificado funciones para escolares y público en general y diversas propuestas como cine, visitas a centros de mayores y talleres dirigidos a escolares, familias, personas mayores y personas con y sin discapacidad. El taller de bufón que impartirá Leo Bassi se realizará también en la capital tinerfeña.

La programación de espectáculos en sala tiene este año como protagonistas a Leo Bassi y The Umbilical Brothers, que actuarán en el Teatro Guimerá y en el Teatro Guiniguada, con funciones únicas cuyas entradas ya se encuentran a la venta.

The Umbilical Brothers presentarán The best of the worst of the best ( Lo mejor de lo peor de lo mejor) en el Teatro Guimerá el viernes 19 de octubre, a las 20.30, y las entradas tienen precios que van desde los 16 hasta los 20 euros. Al día siguiente se trasladarán a Gran Canaria, donde actuarán en el Teatro Guiniguada, a partir de las 20.30.

Por su parte, Leo Bassi traerá a FIC 2018 su espectáculo El último bufón, en el que repasará sus 40 años de trayectoria teatral.

Bassi actuará en el Teatro Guiniguada el viernes 19 de octubre, a las 20.30, con entradas a un precio general de 18 euros. El cómico italiano actuará un día después, el sábado 20 de octubre, en el Teatro Guimerá, a partir de las 20.30, con entradas a precios desde 14 hasta 18 euros. Es un espectáculo recomendado para mayores de 16 años.

El FIC 2018 ofrecerá también la posibilidad de aprender sobre el arte de la comedia con un taller de bufón que impartirá Leo Bassi entre el 15 y el 17 de octubre, en horario de 16.00 a 20.00, en la sede tinerfeña de la Escuela de Actores de Canarias.

Este taller plantea un sistema que mezcla la teoría con originales juegos psicológicos que animan a los participantes a descubrir más sobre sí mismos.

Todos los participantes son invitados continuamente a tomar un papel activo y, a la vez, observador y crítico. Según se va progresando, se llega a un estudio más centrado en la provocación, la comedia y en los problemas puramente teatrales para ser efectivos ante el público. La inscripción puede realizarse enviando un correo a festivalfic@gmail.com.