Pedro Martín (PSOE): "No queremos hablar de listas ni de puestos, sino de propuestas"

El secretario general del PSOE de Tenerife, Pedro Martín, ha dicho este sábado, antes de la reunión del comité insular del partido, que los socialistas no se plantean aún hablar de listas ni de puestos, sino de las propuestas que los candidatos ofrecerán a los ciudadanos en 2019, después de "décadas de gobierno de CC" en las que los problemas no solo no se han resuelto sino que han aumentado.



Se trata de la primera reunión del comité insular tras la elección de la nueva dirección del PSOE tienerfeño, un partido que estuvo dirigido por una gestora durante años y que ahora "se está rearmando" internamente, como corresponde a la fuerza política con más votos, más alcaldes y más diputados de Canarias, dijo Martín.



El propósito del partido es plantear una "alternativa seria y real" a los problemas de las carreteras, nada de "ocurrencias", hacer funcionar la ley de dependencia, que se ha ralentizado desde que el PSOE salió el Gobierno de Canarias, y presentar respuestas a los problemas de vivienda, para que los alquileres y la compra tengan precios razonables.



El Gobierno de Canarias no tiene política de vivienda, "el resultado es cero, como si no fuese con ellos", la ha dejado en manos de los bancos, denunció el secretario general del PSOE de Tenerife.



En cuanto a la sanidad, denunció que el ejecutivo regional tiene más presupuestos que nunca, 231 millones de euros más, pero "es incapaz de ejecutarlo", de manera que las inversiones materializadas solo alcanzan el 22%.



Por eso, ante todos estos problemas, el comité insular no va a hablar de listas, "y el que quiera hablar de eso se va a sentir muy solo", porque "nuestra agenda no está en decir qué candidato queremos sino en qué propuestas hacemos para cambiar las cosas", afirmó.



Respecto al descuento aéreo del 75%, Pedro Martín dijo que ha quedado claro "quién monta algaradas y quién soluciona los problemas", después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se encontrara una redacción "tramposa" de esta cuestión en los presupuestos y ha solucionado el problema para que la aplicación no se demore durante meses.