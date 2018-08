Agenda para moverse en la capital tinerfeña este fin de semana

VIERNES 10 DE AGOSTO

‘El jardín’

El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA destina para que los niños y las niñas acompañados de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiempo de ocio a través de diferentes herramientas de creación plástica, acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva exposición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta ocasión, la MiniExpo se titula El jardín y en ella se exhiben cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espacio trabajarán según este concepto. Jardín es un término que se refiere a un terreno donde se cultivan plantas y flores con fines decorativos, a un espacio natural pero construido por el hombre, a un trozo de naturaleza domesticada para poder ser puesta al servicio del disfrute de las personas.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Espacio P 1981-1997’

TEA ha inaugurado la muestra Espacio P 1981-1997, en la que se exhiben las distintas manifestaciones artísticas que surgieron en este espacio independiente fundado por el artista tinerfeño Pedro Garhel (Puerto de la Cruz, 1952-La Guancha, 2005). Esta exposición, coproducida por TEA junto al Centro de Arte 2 de Mayo de Madrid (CA2M) y a la LABoral de Gijón, vuelve a valorar la obra y la figura de Pedro Garhel, un artista polifacético y multidisciplinar que fue pionero en el campo del arte electrónico e interactivo. Comisariada por Karin Ohlenschläger, Espacio P 1981-1997 cuenta con el patrocinio de Japan Tobacco International (JTI). Hasta el 30 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

Garabatos-K: ‘Dracuries’

En esta obra de títeres, un grupo de estudiantes proveniente de Tenerife está varado en Isla de Lobos, debido a una fuerte tormenta. Aburridos y cansados de esperar, Jonay y Yaiza logran escabullirse del grupo y hacer una exploración por su cuenta. Es así como llegan al Faro Martiño y descubren que está habitado por el conde Dracuries y la condesa Cariegen, quienes desean expandir su negocio de golosinas por toda Canarias. Al sorprender a los niños, los condes se esmeran en hacerles comer todas las golosinas para comprobar el poder de estas, con las que pretenden llenar de caries a todos los niños hasta dejarlos sin dientes. Pero con lo que no cuentan es que, a la llamada de nuestros amiguitos, el ratón Pérez acude inmediatamente provisto de flúor, cepillos y crema dental, para enseñarnos a todos un correcto cepillado y mejorar el talante y el aliento de los condes. Esta obra promueve buenos hábitos de higiene bucodental mientras divierte y entretiene con una historia infantil inspirada en la novela romántica Drácula y otros cuentos populares. Escrita y dirigida por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 19.00

Precio: entrada libre

Cine: ‘El repostero de Berlín’

TEA proyecta esta película alemana ( The Cakemaker, 2017) de Ofir Raul Graizer. El filme, Premio Especial del Jurado en el Festival de Karlovy Vary, se podrá ver en versión original en inglés, alemán y hebrero con subtítulos en español. Zohar Shtrauss, Sarah Adler, Tim Kalkhof, y Roy Miller encabezan el reparto de este trabajo. Película no recomendada a menores de 7 años. Thomas, un talentoso pastelero de Berlín, mantiene un romance con Oren, un joven israelí que visita con frecuencia la ciudad por negocios. Cuando Oren muere en un accidente de tráfico en Israel, Thomas viaja a Jerusalén en busca de respuestas. Bajo una identidad falsa, se cuela en la vida de Anat, la viuda de su amante, que regenta una pequeña cafetería kosher en el centro de la ciudad. Thomas empieza a trabajar para ella haciendo tartas y otros dulces que devuelven la vida al aburrido local, pero pronto se verá involucrado en la vida de Anat de una manera muy distinta a la prevista, por lo que, para proteger la verdad, tendrá que alargar la mentira hasta un punto de no retorno

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Taller de shodō. MusaJapón. Festival de Cultura Japonesa

El shodō ( 書道 “el camino de la escritura”) es la caligrafía japonesa. Se considera un arte y una disciplina muy difícil de perfeccionar y se enseña como una materia más a los niños japoneses durante su educación primaria. Proviene de la caligrafía, y se practica a la usanza milenaria, con un pincel, un tintero donde se prepara la tinta china, pisapapeles y un pliego de papel de arroz. El shodō practica la escritura de caracteres japoneses hiragana y katakana, así como caracteres kanji derivados de la escritura china. Actualmente, existen calígrafos maestros en este arte que son contratados para la redacción de documentos importantes. Además de requerir una gran precisión y gracia por parte del calígrafo, cada carácter kanji debe ser escrito según un orden de trazo específico, lo que aumenta la disciplina requerida a quienes practican este arte. A partir de 12 años. Impartido por Fumiko Nagumo y Kenta Masuda.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 19.00

Precio: plazas agotadas

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría

Festejos en honor a San Roque, que en su agenda de actos tiene como ejes principales la celebración de la gala de elección de la reina infantil y adulta.

Lugar: recinto festero del barrio de La Alegría

Horario: 20.00

Precio: entrada libre

Concierto: ‘Umbrae’

Se trata de un proyecto audiovisual creado por Ale Delgado y Javi Cánovas. Basado en formas y estructuras antiguas y actuales e inspirados por la ya tan clásica linterna mágica, se sitúan en un contexto de electrónica progresiva, conjuntando imágenes creadas por Ale que intervienen en la creación sonora, de tal manera que lo visual genera lo auditivo tanto como lo auditivo lo visual. Ale se situará en este contexto tanto en la parte visual como en la auditiva improvisando y participando en la creación sonora. Javi se encargará de las cuerdas para la parte de audio. Loops, secuencias, armonías, texturas, melodías... en un todo que junto con las imágenes irán destinadas a generar en el oyente estados de introspección mental.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: cinco euros; socios, gratis

AC/TB: concierto tributo AC/DC

AC/TB es un tributo a la banda más legendaria a escala mundial, AC/DC. AC/TB se creó con la idea de recrear el auténtico, mítico e inconfundible sonido de AC/DC a la perfección, contando además con cinco integrantes que transmiten esa fuerza y ese poder que solo AC/DC puede hacerlo. Cuenta con un repertorio lleno de puros clásicos.

Lugar: Lone Star Tenerife

Horario: 23.00

Precio: seis euros

Música: Disco Sunshine Band

Grupo de música disco de todos los tiempos. Derivada de la palabra “discoteca”, el género de música conocido como “disco” es un baile con grandes influencias del funk, salsa y soul. Bailar en la discoteca se originó en los clubes donde un músico o disc-jockey reproducía música grabada para la gente que bailaba en la pista. Los lugares se adornaban con luces de colores, que parpadeaban y brillaban durante toda la noche. Estas discotecas atraían a mucha gente para disfrutar del ritmo particular de la música disco, cuyos ritmos eran bajos, fuertes y repetitivos.

Lugar: Cine + Copas

Horario: 23.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

SÁBADO 11 DE AGOSTO

Fiestas patronales en Taganana

Festejos en honor a la virgen Nuestra Señora de las Nieves, que tiene en su agenda la celebración del campeonato de fútbol sala en memoria de Pedrito y Jonay y la actuación de un grupo pop. Finalizará la jornada con la verbena popular.

Lugar: plaza de la iglesia de las Nieves, en el pueblo de Taganana

Horario: desde las 8.00

Precio: Entrada gratuita.

‘El jardín’

‘Espacio P 1981-1997’

‘Distrito Joven’: dj Intermedio, con Yeremi Urbano

Dentro de las actividades previstas para el verano por Distrito Joven, tiene lugar el taller de dj en formato digital con equipo Pioneer DJ y Yeremi Urbano. Conocimiento del equipo y conexiones, mezcla y ecualización, sincronización de armónicos y tiempos, consola de tiempos y filtros, estructuras de sesión y selección musical.

Lugar: Asociación de Vecinos Ibaute, en San Andrés

Horario: 10.00-14.00

Precio: gratuito previa inscripción

Actividades infantiles en La Recova

Ha llegado el verano con las vacaciones escolares de los menores de la casa y La Recova ha preparado un calendario de actividades infantiles para que puedan pasarlo bien mientras sus padres y madres hacen sus compras. Taller de Robótica y Territorio Gamer. Playstation para padres y madres e hijos/as.

Lugar: La Recova

Horario: desde las 11.00

Precio: entrada libre

‘Enchúmbate con tu distrito’

El programa ofrece actividades lúdicas y de ocio para la población juvenil e infantil. Se trata de la segunda ocasión de esta iniciativa, esta vez en el campo de fútbol de Tíncer. Con el objetivo de que sean actividades inclusivas, se contará con una silla anfibia, elementos y monitores destinados a personas con discapacidad.

Lugar: campo de fútbol de Tíncer

Horario: 11.00-14.00

Precio: entrada libre

Garabatos-K: ‘Dracuries’

Cine: ‘El repostero de Berlín’

‘Meridiano Summer Live’

En Meridiano se pretende celebrar con quienes se acerquen que ya es verano, por lo que se dispone de un evento al que va a ser muy difícil resistirse: Meridiano Summer Live. Para crearlo se han inspirado en los festivales que durante todo el verano se celebran en España, precisamente para que se pueda vivir la experiencia sin moverse de Tenerife de toda la diversión y la música. En este día, con la actuación de Coverama.

Lugar: Meridiano

Horario: desde las 20.00

Precio: acceso gratuito

Monólogo: Omayra Cazorla

Natural, espontánea, divertida y sin pelos en la lengua. La conocida cómica por sus vídeos virales en Facebook ha estado recientemente en la palestra por haber puesto las pilas a Amancio Ortega (dueño de Zara), por el tallaje de su catálogo (“quiero ponerme un pantalón de tus tiendas y no puedo porque tengo el culo gordo”) o por el videoclip P’a gorda yo, donde parodia, junto a Raquel Pérez, la canción de Aitana War, pero esta actriz tiene mucho más que ofrecer y ahora está la oportunidad de escucharla en vivo y en directo.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00

Precio: 10 euros. Reservas en 922 888 739 o con wasap en 661 645 396

Fiestas patronales en el barrio de Santa Clara

Festejos en honor a Santa Clara, que tendrá la procesión por las calles Aguamarina, José María Perera, Paseo Berquer, Santa Mónica, América, Los Rosales, Zafiro, José Méndez y Nodo, y posterior exhibición pirotécnica que se lanzarán desde el polideportivo municipal de Santa Clara.

Lugar: barrio de Santa Clara

Horario: desde las 21.00

Precio: entrada libre

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría

Festejos en honor a San Roque, que en su agenda de actos tiene como destacado el Festival Miss Flamenca (humor para todos).

Lugar: recinto festero del barrio de La Alegría

Horario: 21.30

Precio: entrada libre

DOMINGO 12 DE AGOSTO

‘El jardín’

‘Espacio P 1981-1997’

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría

Festejos en honor a San Roque, que en su agenda de actos tiene como destacados el día del niño, con castillos hinchables y posterior paellada popular.

Lugar: recinto festero del barrio de La Alegría

Horario: desde las 12.00

Precio: entrada libre

Cine: ‘El repostero de Berlín’

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘La casa contenida’

Muestra de la artista grancanaria Esther Aldaz, un autorretrato con forma de instalación y performance para ahondar en la precariedad del concepto de casa y de su fragilidad e inestabilidad, Un retrato contemporáneo que se podrá visitar en el Espacio Cultural El Tanque hasta el 25 de agosto. El trabajo de Esther Aldaz (Las Palmas de Gran Canaria, 1979) ha estado marcado por la búsqueda del lugar mediante la indagación en el uso de los distintos lenguajes: la escultura, la fotografía, el dibujo, la instalación, la pintura o la palabra como medios de posicionamiento y de aprehensión del mundo.

Lugar: Espacio Cultural El Tanque

Horario: martes-sábado, 12.00-20.00; domingos, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Viaje con nosotros a mil y un lugar’

Exposición donde se muestran varias guías con sugerentes destinos alrededor del mundo, todas ellas de diversas editoriales, así como una selección de folletos, billetes de tren, entradas y algunos souvenires. La muestra ha sido organizada por el área municipal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Podrá ser visitada hasta el 31 de agosto.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: abierta las 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas’

TEA presenta la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas , muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía -según la explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dictionnaire Abrégé du Surréalisme , que sirvió de catálogo para la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-Arts de París- resulta sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.

Lugar: TEA

Horario: martes-sábado, 10.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada libre

‘El retrato burgués en el Museo’

Esta exposición indaga -a través de la Colección del Museo de Bellas Artes y sus distintos depósitos- en esa idea y en cómo se produce esa evolución. Desde un afectado retrato del XVIII de un caballero inglés -uno de los primeros fondos del Museo- hasta la representación de los niños de la familia Bello en 1946 en el salón familiar por Teodoro Ríos. La irrupción de la fotografía por supuesto no es algo menor; por un lado, supuso, si no la democratización, sí al menos la popularización del retrato hasta alcanzar el paroxismo en nuestros días. Como efecto colateral, la pintura se vuelve un objeto aún más raro y curiosamente más honesto, en cuanto a lo que verdaderamente se quiere representar. La exposición se cierra en la sala Pedro González con una muestra de los distintos artistas que han abordado el costumbrismo canario y sus escenas populares, precisamente porque como “colaboradores necesarios” esa masa popular era la que haría posible que percibamos la individualidad burguesa. Permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

Lugar: Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada gratuita

‘La imposibilidad de la ascensión’

Exposición de Acaymo S. Cuesta integrada por sorprendentes piezas que invitan a la reflexión sobre la historia política de España. Las obras combinan técnicas multidisciplinares y hacen referencia a Franco, a la Constitución, a la democracia o al rey, estableciendo conexiones entre ellas a lo largo del recorrido con la finalidad, en última instancia, de despertar una actitud crítica o de reflexión en el espectador. Podrá visitarse hasta el 24 de agosto.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: martes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada gratuita

‘Espacio P 1981-1997’

‘Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna’

Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Carlos Chevilly, se presenta en la programación la muestra Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna , que pretende poner en contexto la obra metafísica de uno de los maestros de pintores de Canarias del medio siglo. Carlos Chevilly es uno de los pintores que ha gozado de mayor prestigio entre los artistas que alcanzan su madurez en la España de mediados del siglo XX. Esta exposición no pretende ser una muestra antológica de la obra de Carlos Chevilly de los Ríos, Santa Cruz de Tenerife (1918-1978), sino que busca detenerse en un aspecto concreto de su trayectoria creativa. Podrá visitarse hasta el 9 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: siete euros

‘La tierra tiembla’

Segunda exposición de la octava temporada de Área 60 en TEA, un programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus propuestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Raquel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. Podrá visitarse hasta el 2 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Vikingos: guerreros del norte, gigantes del mar’

Los vikingos, los pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, fueron los grandes conocedores del mar durante la Edad Media. Con sus embarcaciones veleras, de casco corto y amplio, propiciaron la rápida expansión de su cultura, englobada por los pueblos noruegos, daneses, suecos e islandeses que, especialmente entre finales del siglo VIII y hasta principios del siglo XI, recorrieron no solamente los mares del norte sino también toda Europa, alcanzando Oriente hasta el actual Irak y llegando por Occidente a las costas del sur de la Península Ibérica. Esta exposición, precisamente, ofrece al público los aspectos más conocidos de los vikingos a partir de la investigación reciente: los barcos y los guerreros; el comercio, en contraste con la guerra; la vida cotidiana (la vivienda, la vestimenta, la artesanía) y el poder (el rey y la realeza), especialmente en el ámbito danés; así como el mundo de las creencias y la religión. Podrá ser visitada hasta el 11 de agosto.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: martes-sábado, 10.00-13.30 y 17.30-20.00; domingos, 10.00-13.30

Precio: cinco euros