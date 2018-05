La política tinerfeña Dulce Xerach Pérez afirma que recibió "abusos sexuales y de poder" de alguien que aún manda en Canarias

La política tinerfeña Dulce Xerach Pérez (Dulce Xerach), que fuera consejera de Cultura en el Cabildo de Tenerife, viceconsejera de la misma área en el Gobierno de Canarias y diputada parlamentaria por la isla de Tenerife en la Cámara regional (en todos esos puestos formando parte de Coalición Canaria -CC-), ha confesado a través de su cuenta en Twitter que fue víctima "de abusos sexuales y de poder por alguien que aún tiene poder político" en Canarias, en alusión, muy probablemente, a una persona vinculada a CC.

La entonces política de Coalición Canaria ha afirmado en un tuit publicado el 30 de abril de 2018, este domingo, que sufrió "abusos sexuales y de poder en 1991", en la isla de Tenerife.

Parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo. Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife,quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual fue un abuso continuado de poder — Dulce Xerach (@DulceXerach) 30 de abril de 2018

En el mensaje publicado en la citada red social, servido con la etiqueta #Cuéntalo, Dulce Xerach Pérez, en la actualidad profesora de la Universidad Europea de Canarias (con sede en La Orotava, en el norte de Tenerife) y hasta hace muy poco presidenta del Círculo de Bellas Artes de Tenerife (institución cultural con sede en Santa Cruz de Tenerife), subraya que "parece fácil decir #cuéntalo cuando en realidad #nopuedocontarlo". Además, añade: "Aunque ocurrió en 1991 en #Tenerife, quien lo hizo aún tiene poder político y me cerraría hoy más puertas de las que ya me cerró en su día por decir NO. No fue solo un abuso sexual, fue un abuso continuado de poder", afirma Xerach Pérez en su tuit.

Dulce Xerach Pérez está casada con el prestigioso arquitecto Fernando Menis y fue cuñada del fallecido expresidente del Gobierno de Canarias con CC Adán Martín, también expresidente del Cabildo de Tenerife durante muchos años.

Además, Dulce Xerach Pérez es escritora y ha publicado dos novelas de género negro: Robo en Sao Paulo y Asesinato en una playa de Londres.