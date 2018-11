El Consejo de la Juventud lamenta el desfile de políticos de CC en la entrega de los Premios Joven Canarias 2018

El Consejo de la Juventud de Canarias ha criticado este domingo con dureza que la Dirección General de Juventud (responsabilidad de CC y con Sergio Eiroa Santana en el cargo) del Gobierno autonómico haya "ninguneado" al órgano de participación juvenil "más representativo en la Comunidad Autónoma" de Canarias en el acto de entrega de premios celebrado el sábado en el IES La Laboral, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna.

Tal y como lamentó Daniel Tovar, presidente del Consejo de la Juventud de Canarias (órgano colegiado de participación juvenil, representación y consulta en el desarrollo de las políticas en materia de juventud en el ámbito de Canarias), aquel fue un acto "que quedó desvirtuado por el diseño de su programación". Tovar entiende que, "más que una cita que valore y visibilice la labor de las personas jóvenes del archipiélago", se quedó en un "desfile de autoridades" que resta protagonismo a quienes de verdad deben tenerlo.

El Consejo de la Juventud no comparte que "no se haya contado con nosotros ni para la elección de las personas y colectivos premiados ni para intervenir o participar de alguna forma en el transcurso de la gala". Sin embargo, se afirma en una nota, "sí ha habido oportunidad para que personalidades sin competencias en materia de juventud se luzcan y copen un espacio que no les corresponde".

En esta línea, argumentaron que exigirán al Ejecutivo canario la rendición de cuentas por lo ocurrido, con el fin de conocer el verdadero impacto que ha tenido tanto el programa de Jóvenes Puntales como los Premios Joven Canarias en la sociedad.

"No queremos que se entienda esta crítica como un ataque personal hacia los responsables públicos que intervinieron en el acto, pero sí es cierto que carece de sentido que tomen la palabra el alcalde de La Laguna, el presidente del Cabildo de Tenerife -y no la consejera de Juventud- y el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno, no el propio director general", especificó Tovar.

A todos esos hechos, se une el protagonismo adquirido por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, y por el consejero de Juventud en el Cabildo de El Hierro, Pedro José García, que también entregaron distinciones. "Desconocemos el criterio empleado en cuanto a protocolo y a la elección de los representantes públicos presentes, bastante inconexo en lo competencial y casualmente idéntico en lo político" (todos de CC), concluye Tovar.

En esta edición de 2018, los Premios Joven Canarias recayeron en el Club Atletismo In Corpore Sano, que ha sido reconocido con el Galardón Joven Canarias, mientras que los premios colectivo e individual han sido para Punto J de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santa Lucía y para Carlos J. Savoide Pérez de Adeje, respectivamente. La Asociación Cotillo Joven de Fuerteventura y Zuleima Almeida Santiago, de Santa María de Guía, recibieron el accésit colectivo y el individual.