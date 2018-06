El Supremo archiva la causa contra el diputado de Podemos Alberto Rodríguez

El Tribunal Supremo ha declarado prescrita la eventual responsabilidad penal del diputado de Podemos Alberto Rodríguez en un supuesto delito de desorden público en relación con unos hechos sucedidos en diciembre de 2006 en La Laguna (Tenerife).



El juez ha establecido que no ha lugar a imputar al parlamentario y ha dictado el sobreseimiento libre del caso. La decisión ha sido adoptada después de que Rodríguez declarase ante el magistrado Luciano Varela, instructor de la causa, el pasado 10 de abril.



El diputado pidió que se declarase extinguida por prescripción la eventual responsabilidad penal y la Fiscalía estuvo de acuerdo con la petición. El juez ha recordado en su resolución de este viernes que la causa estuvo paralizada más de tres años.



"Estoy aquí voluntariamente, podría no haber venido a declarar, pero no tengo nada que esconder, aunque es una pena que tenga que venir al Supremo doce años después de los hechos", señaló el diputado a los periodistas tras su declaración ante el Tribunal Supremo.



Los hechos transcurrieron en la madrugada del 25 de diciembre de 2006, cuando el ahora diputado se vio envuelto en un altercado con policías locales en La Laguna (Tenerife).



Aquellos sucesos dieron lugar a una investigación que estuvo a punto de culminar en un acuerdo entre defensa y acusación, pero la elección de Rodríguez como diputado llevó la causa al Supremo, al ser persona aforada.



El alto tribunal abrió causa al diputado el pasado mes de septiembre, al considerar que los indicios apuntaban a su participación en los hechos, todo ello "con el fin de que pueda ser oído". Ahora ha sido archivada la causa.