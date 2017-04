La asociación AVJK5022 se concentrará cada mes para pedir verdad y justicia

La Asociación de Víctimas del Accidente de Spanair se concentrará a partir de este jueves todos los días 20 de cada mes en Las Palmas de Gran Canaria para exigir "verdad y justicia" sobre lo ocurrido en ese vuelo, una vez que el Tribunal de Estrasburgo ha cerrado la vía penal.



Las concentraciones de las familias de los fallecidos en ese accidente, en el que perdieron la vida 154 personas, muchas de ellas residentes en Gran Canaria, tendrá lugar al final de la calle Triana, ante la escultura La espiral del viento de Martín Chirino.



La asociación AVJK5022 asegura que, aunque ya hayan pasado ocho años del accidente del aeropuerto de Barajas, no se van a "rendir a la catástrofe aérea más grave de los últimos 30 años en España quede sin verdad ni justicia"



Con las concentraciones mensuales que emprenden este jueves en la capital grancanaria, las familias de las víctimas esperan "lograr del Estado que se cumplan las peticiones contenidas en las tres proposiciones no de ley aprobadas por unanimidad en el Parlamento de Canarias, la Asamblea de Madrid y las Cortes de Castilla y León".



En esas resoluciones, se insta al Gobierno central a constituir una comisión de investigación sobre el accidente de aquel vuelo Madrid-Gran Canaria de Spanair, que "aclare las causas que lo provocaron para corregirlas en el sistema de la Aviación Civil y para depurar las responsabilidades a que haya lugar".



Las proposiciones aprobadas por esos tres parlamentos autonómicos también demandan la creación de un "órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples, independiente del poder ejecutivo".



La AVJK5022 recuerda que la Comisión de Fomento del Senado se negó el pasado 14 de marzo a aprobar esa misma proposición no de ley, al votar en contra tanto el PP como el PSOE, partidos que sí la habían respaldado en los parlamentos autonómicos.