Un informe reclama más compromiso de la UE con los movimientos migratorios y pone a Canarias como ejemplo

El grupo de trabajo de Movimientos Migratorios y Derechos Humanos de la Conferencia de Asambleas Regionales Europeas (Calre) ha presentado este miércoles un informe en el que reclama una Unión Europea (UE) más comprometida con los flujos migratorios, y en el que pone a Canarias como ejemplo en esta materia.



El informe Movimientos Mixtos de Población y Derechos Humanos. Una respuesta civilizada, ha sido presentado por la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, quien ha señalado que o se trabaja en origen o no habrá nada que hacer, y en este ámbito subrayó lo hecho durante la crisis de los cayucos.



Carolina Darias ha coincidido con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente de la Calre y de la Cámara legislativa de Andalucía, Juan Pablo Durán, en que la colaboración entre todas las administraciones sirvió para encontrar soluciones a la crisis de los cayucos en 2006.



El documento, que ha sido presentado este miércoles con motivo del 56 aniversario de la firma de la Carta Social Europea y será abordado en el próximo plenario, tiene el nombre de movimientos mixtos para destacar que no todos los desplazamientos no se producen por el mismo motivo.



Durante la presentación del informe se subrayaron datos como que el número de desplazamientos es superior al de nacimientos en todo el mundo, y que en 2015 hubo 244 millones de personas desplazadas, de las que 65,6 millones lo hicieron de manera forzosa y de estos 22,5 millones son refugiadas.



Carolina Darias ha indicado que no hay un solo modelo para explicar todas las circunstancias que originan esos desplazamientos, y ha añadido que para realizar este informe se han utilizado cuatro, como son el geopolítico, socioeconómico, ecológico y sociolaboral.



La presidenta del Parlamento canario ha señalado que ante la situación de los desplazamientos hay que dar una respuesta civilizada que se base en el derecho, pero sobre todo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ha apostado por la política para afrontar los problemas.



Porque la política sigue siendo la palanca social más potente, ha opinado Carolina Darias, quien ha abogado por avanzar en un modelo de gobernanza basado en la cooperación, de forma que se trabaje en origen, pues ha considerado "fundamental" la cooperación internacional para resolver los problemas.



Carolina Darias ha puesto como ejemplo a Canarias de esta colaboración cuando se produjo la conocida como crisis de los cayucos y la aportación que realizaron todas las administraciones, aunque algunas no tenían competencias en la materia, y cómo se buscó soluciones colaborando con Senegal.



Además, Carolina Darias cuestionó a los estados porque en muchas ocasiones son las entidades sociales las que realizan acciones como pasillos humanitarios, y también ha apostado porque las asambleas regionales presenten iniciativas legislativas conjuntas que puedan ser asumidas por todas.



Entre las conclusiones de este informe también se habla de que es preciso tener en cuenta que las personas migrantes son de culturas diferentes y tienen aspiraciones distintas, así como que debe tenerse en cuenta la posibilidad de un retorno voluntario para quienes no se integren, pero nunca para personas refugiadas.



Carolina Darias y Juan Pablo Durán han reclamado una Unión Europea más comprometida, y el presidente de la Calre ha opinado que no es de recibo que la UE no exija cumplir sus resoluciones, aspecto en el que ha recordado que España se comprometió a recibir a unos 17.680 refugiados, pero ha recibido menos del 11 por ciento de esa cifra.



Juan Pablo Durán ha insistido en que es preciso reflexionar acerca de qué Europa se quiere y ha criticado las "voluntades soberanistas" que hay en algunos territorios españoles.