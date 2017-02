Clavijo defiende que era preciso un cambio en Festival de Música de Canarias que mostraba "síntomas de agotamiento"

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha defendido este martes que el Festival de Música de Canarias estaba dando "síntomas de agotamiento", por lo que era preciso hacer "cosas distintas" en la edición de este año.



Clavijo ha salido así al paso de las críticas que han recibido tanto la última edición del Festival como su nuevo coordinador, Nino Díaz, que se han acrecentado tras conocerse su balance (un 43% menos ingresos y un 36% menos de espectadores por concierto)



En declaraciones realizadas en Lanzarote, el presidente ha argumentado que este ha sido "un año de transición" para el Festival, del que se extraen aspectos positivos, entre los que ha citado el aumento de público (en cifras totales, con el doble de conciertos que en 2016), como mejorables, que no ha concretado.



"Yo no le veo más polémica a este asunto, hay cosas que hemos hecho bien y hay que destacar y otras peor que hay que corregir", ha manifestado Fernando Clavijo.



El presidente también ha desmentido que la ejecutiva de su partido, CC, haya cuestionado la continuidad de la consejera de Cultura, María Teresa Lorenzo, debido al balance del Festival.



Por otra parte y en cuanto a la reivindicación de la unidad de radioterapia para Lanzarote, ha indicado que "es una de las prioridades" no sólo del Cabildo sino también de su Gobierno.



"No hay que perder la referencia. Es decir, no vamos a hacer promesas que no podamos cumplir de manera inmediata", ha precisado.



El presidente ha indicado, en este sentido, que primero se tiene que habilitar un espacio en el hospital de Lanzarote y licitar las obras necesarias para ubicar en él un servicio de radioterapia. Y mientras tanto, ha añadido, hay que facilitar los traslados a los pacientes que están recibiendo ese tratamiento en otras islas.



"Hay que tener en cuenta algo que a veces se olvida en la vorágine, y es que lo importante es que el paciente se cure y para curarlo tenemos que darle la garantía de que los que lo tratan sean los mejores profesionales posibles", ha argumentado.



Clavijo ha subrayado que no pretende "engañar a nadie ni desde luego decir falsedades", pero sí puede anunciar que en los próximos días se desplazará a Lanzarote el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, para entrevistarse con el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y exponerle los planes que tiene su departamento para satisfacer unas "demandas que son legítimas".