Clavijo aboga por reformar la actual Ley de la Televisión Canaria

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha confiado este jueves en que se recupere la tranquilidad en el debate sobre Radiotelevisión Canaria y ha abogado por avanzar en una "hoja de ruta" que incluye cubrir las vacantes que existen en su Consejo Rector y reformar la ley que rige la gestión del ente.



En declaraciones realizadas en Moya (Gran Canaria), Clavijo se ha referido al debate celebrado este miércoles en el Parlamento de Canarias, en el que el PP, Podemos y Nueva Canarias no consiguieron sacar adelante la destitución del presidente de RTVC, Santiago Negrín.



La iniciativa recibió 23 votos a favor frente a 20 en contra, pero la abstención del PSOE y de la diputada popular Cristina Tavío le impidieron reunir el mínimo de apoyos necesarios para prosperar (36).



Consultada por Efe, Cristina Tavío ha declinado hacer comentario alguno sobre las razones de su abstención, que fuentes de la Mesa del Parlamento creen que puede deberse al debate que está abierto en ese órgano para cubrir las vacantes existentes en el Consejo Rector.



El presidente de la comunidad autónoma ha opinado hoy que los cambios en RTVC no deberían quedarse ahí, sino que convendría reformar la ley aprobada la pasada legislatura, a la que reprocha que no haya servido para "despolitizar" el ente público, como habían planteado quienes la promovieron.



"La ley se tiene que cambiar, porque no ha cumplido su objetivo. Todo eso ha generado mucha crispación en torno al ente que no ha ayudado a que los profesionales trabajen para lo que fue concebida (RTVC): cohesionar y unir Canarias", ha argumentado.



A juicio de Clavijo, esa "crispación" también ha contribuido a que el mensaje que se transmite respecto a la Radiotelevisión Canaria se relacione más con "los problemas parlamentarios" que con "el buen trabajo que están haciendo sus profesionales".



"Espero y deseo que después de lo de ayer se tranquilice todo. Y creo que la hoja de ruta que puede ser positiva es modificar la ley, cubrir las vacantes del consejo de administración y que se pueda trabajar con tranquilidad", ha reiterado.