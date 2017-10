Mercedes Roldós elogia la actuación de la Guardia Civil "contra un independentismo ridículo y enloquecido"

La delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós, ha agradecido a las fuerzas de seguridad del Estado y en particular a los agentes de la Guardia Civil desplazados a Catalunya su trabajo ante "el desafío de un independentismo ridículo y enloquecido que intenta quebrantar la convivencia y los derechos de todos los españoles".



En su alocución con motivo de la celebración en Canarias del día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, Roldós ha dicho que "España es una democracia cuyo estado de derecho no permite ni la desobediencia ni el incumplimiento de la legislación vigente".



"El Gobierno de España tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes en todo el territorio nacional" y los ciudadanos han demostrado su confianza en las fuerzas de seguridad, que actúa en defensa de la ley, derechos y libertades en todos los puntos de "esta gran nación que se llama España".



Para la delegada del Gobierno, "los españoles han dejado claro que nada ni nadie puede ser fuente legítima para el ejercicio de ningún derecho cuando se está fuera de la ley".



A su juicio, en la manifestación del pasado domingo en Barcelona los ciudadanos "exigieron pacíficamente a los culpables de esta locura que abandonaran sus intenciones sin sentido".



"Los ciudadanos nos sentimos tremendamente orgullosos de pertenecer a la casa común de todos, España, orgullosos de ser españoles", enfatizó Roldós en este acto, celebrado en la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife.



La delegada del Gobierno afirmó que fuera de la ley no hay derecho ni hay democracia y por eso alabó a la Guardia Civil, que "ha velado por la seguridad y por el orden en una situación difícil y compleja por el empecinamiento de aquellos que intentan imponer sus ideas al margen de la ley, de la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles y de nuestra Constitución".

El general jefe de la Zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Sánchez Medina se dirige a los asistentes al acto del día de la Virgen del Pilar celebrado en Santa Cruz de Tenerife. EFE/Ramón de la Rocha





Antes que la delegada del Gobierno, intervino el general jefe de la Zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Sánchez Medina, quien también tuvo palabras de reconocimiento para los agentes desplegados en Catalunya "con la misión de defender el estado de derecho" a las órdenes de jueces y fiscales "en escenarios muy difíciles y complicados".



En solidaridad con esos agentes, en la celebración de este jueves se suspendió el habitual vino de honor con el que se cierra el acto castrense.



Sánchez Medina pidió a la Virgen del Pilar "que guíe a nuestros compañeros desplazados a Catalunya para que pronto estén de vuelta a casa con sus mochilas llenas de la satisfacción que produce el deber cumplido".



El general jefe elogió el comportamiento de los vecinos de distintos pueblos de Catalunya que se presentaron en los cuarteles para ofrecer sus casas ante los problemas de alojamiento de los agentes.



"Esos comportamientos son los que verdaderamente nos motivan para cumplir nuestra misión por difícil que esta sea", subrayó Juan Sánchez Medina.



Durante el acto castrense, al que asistieron autoridades políticas, militares y eclesiales, se impusieron diversas condecoraciones y también hubo un homenaje a los caídos y un desfile de una compañía de honores, secciones a pie y motorizada.