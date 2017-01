Ibarra seguirá al frente del Puerto de Las Palmas mientras Coalición Canaria siga gobernando en minoría

Coalición Canaria no tiene ninguna intención de relevar al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, a pesar de su ruptura con el PSOE, sino que su idea es mantenerlo, salvo que su cargo se ponga sobre la mesa en unas hipotéticas negociaciones con otro partido.



El secretario general de CC y consejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha manifestado este lunes a la Cadena SER que no está en sus planes cambiar al presidente del Puerto de Las Palmas, entre otros motivos porque no tiene "ninguna queja" respecto a su gestión que justifique tomar esa medida.



"Otra cosa", ha precisado Barragán, es que en unas hipotéticas negociaciones con otro partido para conformar una nueva mayoría en el Gobierno canario se plantee un cambio en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, situación que por ahora no se ha producido.



La ruptura del acuerdo que mantenían desde hace cinco años CC y el PSOE al frente del Gobierno de Canarias había hecho surgir dudas sobre la continuidad de Ibarra, militante socialista, al frente del puerto con mayor tráfico del Archipiélago.



Varios operadores portuarios se habían pronunciado en las últimas semanas a favor de su continuidad, ya que la presidencia de la Autoridad Portuaria es un cargo que formalmente propone el Gobierno de Canarias al Ministerio de Fomento.