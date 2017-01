Morera asegura que Clavijo también quiso cerrar el Hospital del Sur de Tenerife

El exconsejero de Sanidad del Gobierno de Canarias Jesús Morera (PSOE) ha afirmado este viernes que el presidente, Fernando Clavijo, quiso cerrar el Hospital del Sur de Tenerife con el fin de controlar el gasto sanitario de la Comunidad Autónoma.

En declaraciones a Cope Canarias recogidas por Europa Press, ha señalado que le dijo al presidente, en una "larga conversación telefónica" producida el 26 de julio, que era "imposible" y un "disparate" porque el hospital ya estaba en marcha y prestando servicios como rehabilitación, salud mental o diversas especialidades médicas.

Esta revelación se une a la esbozada este jueves en el Parlamento por el portavoz socialista, Iñaki Lavandera, quien dijo que Clavijo propuso retirar el tratamiento a los enfermos de Hepatitis C para evitar la desviación presupuestaria, algo que Clavijo rechazó por ser "falso".

Según la versión de Morera, el presidente le comentó que el tratamiento debía pagarlo el Ministerio o los propios pacientes a través de un copago, y ante su negativa, le espetó que "de casa se viene lloradito" y que en política se deben tomar decisiones.

"No es ningún delito, pero es una cuestión ideológica que me separa del presidente", ha destacado, incidiendo en que el coste de los fármacos tenía una previsión de 24 millones en 2016. "Es mi palabra contra la de él, pero para mí fue impactante porque es un tratamiento muy efectivo", ha explicado.

Sobre el futuro de la sanidad en las islas tras la salida del PSOE del Gobierno, ha dicho que no cree en los planes de choque contra las listas de espera y prefiere soluciones estructurales, y en el caso de la sanidad privada, ha apuntado que solo se lograron detraer cuatro millones de euros de un total de 200. "No me pongo una gran medalla", ha apuntado.

Asimismo, sobre su paso por la Consejería, ha comentado que no lo ha pasado mal pese a ser consciente de que la gestión "era un mal trago", pero no esperaba la "incomprensión" del Ejecutivo hacia el Servicio Canario de la Salud (SCS).