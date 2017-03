Miguel Ángel Rodríguez (Podemos): “Si me llaman tránsfuga por no traicionar a los votantes, bienvenido sea”

El consejero de Medio Ambiente y Emergencias en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Rodríguez, ha reconocido este martes que no siente que sea un "tránsfuga" porque la decisión que ha tomado de seguir en el tripartito, a pesar de que Podemos ya no está en él, lo hace por "no traicionar a los ciudadanos que nos han votado".

"Sí a mí por eso [no traicionar a los votantes] me llaman tránsfuga, bienvenido sea. No me siento tránsfuga, me siento que estoy siendo responsable y consecuente, para mí habría sido más fácil seguir en mi tarea como técnico en la administración", sentenció Rodríguez.

Sobre el expediente de expulsión del partido, que está en trámite, Rodríguez ha explicado que a él "personalmente" no le han comunicado "ningún inicio de expediente" y que no sabe en qué momento se va a iniciar ni cuánto va a durar.

Así, el consejero ha proseguido diciendo que "no sólo sigo siendo de Podemos, sino que me siento de Podemos. Me siento representando en el espíritu de Podemos con la responsabilidad de defender un programa electoral con el que nos presentamos. Siento también que estoy cumpliendo con el mandato de los votantes o inscritos de Podemos que en la consulta ciudadana que se hizo validaron con el 78% el pacto, la aprobación y la pertenencia al pacto de Gobierno".

El consejero defiende que para salir del pacto, que Podemos sostiene que fue roto por Antonio Morales, la formación morada debió haber realizado una consulta ciudadana porque "es lo que obligan los estatutos, artículo 12, que dice que tanto para validar un pacto de Gobierno como acabar con él había que hacer una consulta ciudadana".

Por ello, Rodríguez ha invitado a la dirección de Podemos en Canarias a que recapacite y que vuelva al pacto porque "es donde tiene que estar, faltan dos compañeros, Miguel Montero e Ylenia [Pulido] hicieron una muy buena labor en el tiempo que han estado siendo consejeros y no hay motivo para que dejen de hacerlo. Es más, todos los partidos políticos nos presentamos a las elecciones para gobernar, no entiendo que queramos estar en la oposición sin ningún otro motivo", subrayó, al tiempo que añadió que " es una cuestión que escapa a mi entender el porqué la dirección de Podemos no quiere estar en este pacto de gobierno".

Además, entiende que el programa que suscribió el partido se estaba cumpliendo y que se estaba haciendo una buena labor ayudando a la ciudadanía. "Para eso se presentó Podemos, si no no entiendo yo que ese movimiento que nace en el 15M para entrar en las instituciones, para cambiar las cosas...se cambia desde el Gobierno, no desde la oposición, desde la oposición se puede hacer un buen trabajo de control".

Autoritarismo de Antonio Morales

Cuestionado sobre el autoritarismo que, según el portavoz de Podemos en el Cabildo, Miguel Montero, usa Antonio Morales para gobernar, el consejero ha indicado que "para nada", que se trata de una persona "muy dialogante" en una época en la que "se acabaron las mayorías absolutas".

"La dirección de Podemos planteaba una especie de reino de taifas donde cada partido en sus competencias hacía y deshacía lo que quisiera, no es viable. Yo no entiendo ni quiero que el PSOE haga en sus consejerías lo que el partido entienda oportuno y que Nueva Canarias vaya por libre, yo entiendo que debemos estar coordinados, estamos haciendo una acción de gobierno de tres partidos y hay que ceder, negociar y ver", insistió.

Una de las reivindicaciones de Podemos en el reparto de áreas era separar Medio Ambiente de Emergencias, algo que era rechazado por Antonio Morales y que el consejero ha defendido ya que ha comprobado " in situ" en el temporal de hace dos semanas porque el Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) lo dirige personal de Medio Ambiente y que además el Consorcio de Emergencias también participó porque hubo muchas acciones de los bomberos. "Todo esto tiene que estar relacionado, debe estar en la misma consejería o por lo menos el mismo consejero el que tiene que estar. Yo planteaba que si fuera Ylenia la persona que el partido decidía llevar Medio Ambiente, que también llevara Emergencias porque tiene que estar coordinado".

Así mismo, Rodríguez ha criticado que Podemos en esta crisis se ha olvidado de los problemas de los ciudadanos y se ha centrado más en el reparto de áreas. "¿Desde cuándo la dirección de Podemos ha hablado de los problemas que afecta a la ciudadanía? Yo no lo recuerdo, el problema del pacto es el reparto, de si es la vicepresidenta esta persona o la otra, o si Medio Ambiente o Emergencias se tiene que separar, ¿ese es el problema que realmente le preocupa a la dirección de Podemos?, ¿y los problemas de la ciudadanía dónde están? Tenemos que estar más pendientes de eso, nuestro trabajo tiene que ser para resolver los problemas de la gente, no tanto las cuestiones internas.No puede ser una partitocracia, que se vote cada cuatro años y que luego el partido pueda cambiar las reglas de juego a mitad de la legislatura, eso no puede ser", concluyó.