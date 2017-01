PSOE y PP dialogan, pero no avanzan en censurar a Clavijo

Buenas intenciones y palabras que no se concretan en hechos. Ese es el balance de la reunión que han mantenido este martes en el Parlamento los líderes del PSOE y del PP, Patricia Hernández y Asier Antona, respectivamente, que no han ido más allá de compartir el "análisis" de la realidad canaria y de mostrar su "preocupación" ante "la situación de inestabilidad de un Gobierno en minoría".

Hernández y Antona comparten el diagnóstico, pero ninguno ha dado un paso para aplicar una receta que sane al paciente ni discernir si la situación se solventará con una moción de censura conjunta al presidente Fernando Clavijo o si, por el contrario, se apuntalará al gabinete en situaciones puntuales tras previa negociación con el Ejecutivo sobre cada una de las decisiones que efectúe en los próximos dos años.

"No hemos hablado sobre moción de censura sí o moción de censura no. Nos hemos quedado únicamente en el diagnóstico de la situación política en Canarias", aseguró Antona al salir de la reunión con Hernández. "Si hay una voluntad sincera de presentar una moción de censura, el PP ya ha puesto sus condiciones, y ahora el resto de grupos parlamentarios deben decir si las aceptan o si no", apostilló.

Secuestrar al Parlamento

¿Y cual es la posición del PSOE?. Que los grupos parlamentarios "debemos ser parte de la solución" al problema de "inestabilidad creado por Fernando Clavijo", que el 23 de diciembre decidió "meter a Canarias en esta vorágine de inestabilidad" al cesar a los consejeros socialistas.

"No estaríamos hablando de una moción de censura o una cuestión de confianza si el Gobierno no hubiera roto sus acuerdos de legislatura y el presidente del Gobierno fuese fuerte y contara con el respaldo de la Cámara y evidentemente ahora solo cuenta con 18 diputados de 60", dijo Hernández.

Para la líder del PSOE, lo fundamental es "dar estabilidad a esta tierra" y, por ello, "están abiertas todas las posibilidades", aunque no quiso aclarar si los socialistas presentarán una moción de censura tras la sesión plenaria del 19 de enero, en la que quedará perfectamente visualizada la soledad de Clavijo y CC en el Parlamento.

Por ello, los socialistas "estamos dialogando con todos los grupos políticos", aunque Hernández considera que debe ser Clavijo quien explique "por qué hizo lo que hizo" y, por tanto "estamos abiertos a cualquier posibilidad"

"Lo que procede es que Clavijo presente una cuestión de confianza, porque no puede secuestrar de esta forma al Parlamento utilizando unos apoyos que le hicieron presidente que ya no tiene, porque él no los quiso", insistió Hernández.

El presidente del PP en Canarias Asier Antona (Flickr Parcan)

Sin unanimidad en el PSOE

"Yo no he visto todavía un posicionamiento formal, uniforme, unánime, dentro del PSOE ni he recibido una respuesta formal al ofrecimiento del PP", dijo Antona.

Eso sí, los conservadores insisten en que "el peor de los escenarios es un Gobierno en minoría", como el que ahora preside Clavijo, y que cualquier solución "pasa por el PP", que mantiene su "voluntad sincera de buscar puntos de encuentro para que esta situación de debilidad y fragilidad no se prolongue en el tiempo".

"Queremos centrar el debate no tanto en quien va a ocupar el poder, en quien va a articular la moción de censura, si no en ser capaces de sentarnos en una mesa para mejorar las listas de espera, la situación de desempleo o el sistema educativo", aseguró Antona.

Con todo, para salir de esta situación hay que hacerlo "de manera serena, tranquila y responsable", y con "altura de miras" por parte de todos los actores que protagonizan este escenario, por lo que "me gustaría conocer cuáles son las premisas del resto de fuerzas políticas".

"¿El PP va a ser inflexible? No. Si hay voluntad sincera de llegar a un acuerdo, estamos por la labor de buscar alternativas que den estabilidad y que por encima de los intereses de los partidos esté el interés general de Canarias", concluyó Antona.