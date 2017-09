El PSOE de Torres hará una “oposición contundente y exigente” para liderar “un Gobierno de progreso” en 2019

El PSOE que lidera Ángel Víctor Torres no tiene la más mínima intención de volver al Gobierno de Canarias antes de 2019. El recién elegido máximo dirigente de los socialistas canarios ha querido dejar bien claro, tras su primera ronda de contactos con Coalición Canaria (CC), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Podemos, que no reeditará el Pacto que los nacionalistas rompieron en diciembre de 2015: “antes de las elecciones 2019 no volveremos al Gobierno, y lo haremos con la Presidencia”.

“Queremos un Gobierno progresista para Canarias y queremos liderar ese Gobierno ganándolo con el voto mayoritario de los ciudadanos”, ha asegurado Torres tras las reuniones mantenidas con el secretario general de CC, José Miguel Barragán; el máximo dirigente de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo; y la líder y portavoz parlamentaria de Podemos, Noemí Santana.

Y mientras llega 2019, durante los próximos 20 meses de Legislatura los socialistas harán una “oposición contundente, responsable, constructiva y tremendamente exigente” con un Gobierno en minoría presidido por Fernando Clavijo que “si quiere el apoyo del PSOE, se lo va a tener que ganar con propuestas sociales concretas y claras”.

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres (d), conversa con el portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo (i) EFE/Ramón de la Rocha

Y la primera ocasión para que CC “recoja el guante” será la tramitación de los Presupuestos canarios para 2018, pues los socialistas “seremos muy ambiciosos” de cara a negociar las Cuentas del próximo año, aunque no tiene en mente crear una ‘gran oposición’ que enmiende e imponga un criterio contrario al gabinete de Clavijo.

“Cada grupo presentará sus propias enmiendas y haremos aportaciones, pero insisto en que queremos unos Presupuestos muchísimo más ambiciosos que los últimos, porque lo exige la realidad socioeconómica de Canarias”, aseguró Torres.

Al respecto, Barragán, que ha elogiado que Torres haya “mostrado su voluntad de diálogo con todas las fuerzas políticas”, ha asegurado que “sería más fácil encontrarnos en ese camino con el PSOE para aprobar los Presupuestos que con otras fuerzas políticas”, aunque no reniegan de “encontrar los apoyos suficientes” en los escaños no socialistas.

“Podríamos encontrarnos con el PSOE en una amplia propuesta de los Presupuestos dado que el Gobierno no ha modificado su hoja de ruta del acuerdo que manteníamos con el PSOE ni del discurso de investidura”, añadió.

Avances en reforma electoral

El frente común sí es más probable que se consiga conformar en torno a la reforma electoral, pues la destitución de Santiago Negrín al frente de Radiotelevisión Canaria (RTVC) y la renovación del Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo tienen algunos flecos que complican una rápida decisión.

Incluso Barragán recordó que la propuesta pactada por CC y el PSOE en la reforma del Estatuto de Autonomía incluye posibilitar una lista regional y otorgar un escaño más a Fuerteventura y solo cambiarán de idea “si hay otra propuesta de mayor consenso”.

Algo parecido a lo que ha anunciado Curbelo, que se ha manifestado “capaz de modificar mi parecer” si los distintos grupos parlamentarios “son capaces de buscar un punto de acuerdo sobre la creación de una lista regional” pese a que él ha sido un firme detractor de acabar con la vigente triple paridad.

También Santana ha recordado que Podemos apuesta por la creación de una lista regional y que el discrepancia con el PSOE se centran en si debe o no haber un aumento en el número de diputados, aunque pueden estudiarlo siempre que no suponga un incremento del Presupuesto de la Cámara.

Todas estas manifestaciones hicieron confesar a Torres que se sentía “esperanzado”, pues “cada partido tiene una posición distinta, pero también matizable”, y todos apuestan como “objetivo inminente tener la reforma para 2019”.

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres (d), conversa con la secretaria general de Podemos, Noemí Santana EFE/Ramón de la Rocha

“Queremos que ninguna isla pierda, porque Canarias es un conjunto de islas; defendemos que Fuerteventura tenga un diputado más por su aumento poblacional, la bajada de topes al 15% insular y el 3% regional y también una lista regional, de tal forma que el parámetro sobre el que negociemos sea entre 51 y 71 diputados”, dijo el líder del PSOE.

Parón en el relevo en RTVC

Más problemas tiene la negociación para renovar los órganos dependientes del Parlamento, incluido el cese del presidente de RTVC y el nombramiento de un sustituto hasta que se modifique la Ley, algo en lo que los cuatro partidos sí están de acuerdo, aunque con matices.

“Santiago Negrín debe presente su dimisión, y seguimos en esa idea, si bien es verdad que nos preocupan los pasos siguientes, y eso debemos analizarlo en la dirección del partido y estudiaremos todos los documentos en la Ejecutiva del 7 de octubre, teniendo en cuenta que la televisión debe ser absolutamente independiente”, enfatizó Torres.

Las dudas de Torres se basan en “si hay que nombrar o no un sustituto y si ese sustituto tiene que ser un miembro del Consejo o puede ser alguien externo”, porque “queremos un proceso limpio y transparente”.

Sí resultó llamativo que Torres estuviera acompañado por el secretario de Organización, Jorge González, y la vicesecretaria de Acción Política, Nira Fierro, y no asistiera ni un solo diputado del Grupo Socialista pese a que se iban a tratar asuntos importantes que urgen ser tramitados en la Cámara regional.

Ni el aún portavoz, Ignacio Álvaro Lavandera; ni la presidenta del Grupo, Patricia Hernández, asistieron a debatir sobre procesos parlamentarios que han llevado durante largo tiempo entre sus manos. Pero tampoco Torres se hizo acompañar por diputados más afines al vigente líder socialista, como Gustavo Matos, Nayra Alemán o Gabriel Corujo, que además son miembros de la dirección regional.

Unas ausencias que, según ha podido saber Canarias Ahora, han causado malestar entre los diputados socialistas, que critican que “ni nos hayamos enterado previamente ni se reúna en el Parlamento sin ningún parlamentario presente”.

Al respecto, Torres adujo que "me acompañan quienes la primera Ejecutiva decidió que me acompañaran, y si se hubiera elegido al portavoz y a la presidenta, estarían, porque siguen siéndolo".