El PSOE no ha pedido aún dos de los tres informes que dijo necesitar para remover al presidente de RTVC

El Partido Socialista Canario sigue sin mover ficha seriamente respecto a la destitución de Santiago Negrín al frente de la RTVC desde que anunciara esa intención en la primera Comisión Ejecutiva Regional de la era Ángel Víctor Torres. Durante este tiempo tan solo ha solicitado uno de los tres informes que, a principios del pasado mes de octubre, anunció que iba a pedir antes de tomar cualquier decisión relativa al futuro del presidente del consejo rector.

Desde el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias han indicado a este periódico que por el momento tan solo han pedido el dictamen a la secretaria del consejo rector de la corporación pública sobre la legalidad de los actos que ha promovido Negrín, particularmente la convocatoria del concurso de contratación de los servicios informativos por importe de 144 millones de euros en ocho años.

Sin embargo, nada se sabe del requerimiento que iba a promover, a través del Parlamento, a la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la fiscalización y la legalidad de los actos administrativos respecto a este concurso, ni tampoco del informe que estaba previsto solicitar a los servicios jurídicos de la Cámara autonómica sobre la legalidad de las actuaciones de Santiago Negrín teniendo en cuenta que el Parlamento es responsable de la fiscalización política de RTVC y que fue a la Cámara a quien Negrín se dirigió por carta para anunciar que acometía el concurso constituyéndose en órgano de contratación unipersonal, a espaldas del consejo rector de RTVC, donde se encuentra en minoría. Sobre este último informe los socialistas se escudan alegando que recientemente se ha aprobado una Proposición no de Ley del Partido Popular en la que se solicitaba este informe a los servicios jurídicos.

En el entorno de Ángel Víctor Torres, presidente virtual del grupo socialista en el Parlamento, señalan que por ahora no habrá valoraciones sobre este asunto porque entienden que no hay novedades a la espera de los resultados de los informes que todavía no han solicitado. Tampoco han querido valorar que el expediente del concurso de la televisión pública contenga un informe con fechas manipuladas.

Por su parte el presidente del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, ha expresado que en su formación en estos momentos están centrados en defender que el proceso del concurso de informativos esté avalado y amparado "o bien por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias o bien los servicios jurídicos del propio consejo rector de RTVC" y que por tanto, "alguien tiene que tener responsabilidades políticas" tras la convocatoria unilateral del concurso por parte de Negrín.

"Estamos trabajando porque alguien tiene que tener responsabilidades y seguimos exigiendo que debe haber un aval jurídico, no de parte, de los servicios jurídicos del consejo rector para que ante las dudas razonables que hemos denunciado, se clarifiquen", apuntó Antona.

El líder popular no ha querido pronunciarse sobre el cese de Negrín y la identidad de su posible sustituto, ya que todo hace indicar que los populares propondrán a Alberto Padrón, uno de los tres consejeros que aún quedan en el consejo rector de RTVC (los otros dos son Santiago Negrín y María Lorenzo, que el PSOE quiere que sea la sustituta del actual presidente) . "No entro en este tema, ahora estamos en este momento procesal de que no ha habido respuestas a las peticiones que el PP ha presentado. Quién vaya a ser, cómo vaya a ser, si va a haber cese, si habiendo cese va a ser presidente uno u otro...en este tema no me corresponde porque no estamos en este momento", aclaró.