El presidente de RTVC avisa al Parlamento que va a sacar a concurso los informativos

El presidente del Consejo Rectos de Radio Televisión Canaria (RTVC), ha avisado al Parlamento regional el inicio del concurso para el contrato más cuantioso del ente, valorado en 18 millones de euros anuales, y que está en manos de Videoreport Canarias desde 2008: los informativos.

A pesar de ser preguntado en Comisión parlamentaria, Negrín se ha negado hasta la fecha a desvelar por cuál de los dos modelos en liza se decantará el ente en lo referente al concurso por el que se externalizan los servicios informativos: el actual de Videoreport (que durante los últimos seis años solo ha editado informativos) o el de la anterior empresa concesionaria, Socater, que se hacía cargo de toda la programación.

"Vamos a definir un modelo de RTVC, efectivamente, y en su momento este Parlamento lo sabrá en tiempo y forma, pero no ahora, que no puedo ni adelantar las líneas generales del borrador del pliego del concurso, para no prevaricar", aseguró a finales de abril.

En el escrito fechado el 14 de julio del presente año, Negrín incide en la urgencia de iniciar la tramitación de la nueva licitación y precisa que la prórroga del vigente contrato vencerá el 30 de junio de 2018.

El presidente del Consejo rector explica las prisas en que se trata de un procedimiento complejo, dotado de la necesaria publicidad a nivel comunitario y de las garantías previstas por ley. Además del requerimiento de que la empresa adjudicataria cuente con equipos y asuma “los gastos del personal afecto a la prestación”, cuya puesta en funcionamiento debe operarse el 1 de julio de 2018, con la consecuente necesidad de programas y financiar tales inversiones con antelación suficiente”.

También se refiere a que el nuevo contrato conllevaría la subrogación de “un número significativo de trabajadores”, sin detallar si se trata de toda la plantilla que en la actualidad lleva a cabo los informativos. El texto continúa detallando que “la licitación, con imposición de dicha cláusula de subrogación empresarial, supondrá para dicho colectivo de trabajadores un grado de certeza relevante sobre su futuro laboral”.

Por otro lado, señala que el Parlamento de Canarias no ha aprobado el mandato marco que rige el modelo de producción y programación de la RTVC y sus sociedades.

Una vez presentado el documento, Negrín proyecta someter los pliegos al Consejo Rector de la Televisión Canaria, que solo cuenta con dos consejeros aparte del presidente y cuya actividad ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por una de sus miembros.

Posteriormente, remitirá la documentación al Gobierno de Canarias para determinar las previsiones presupuestarias y aprobar los pliegos para dar inicio al concurso.

UPCC pide la paralización del procedimiento

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha rechazado “toda externalización, especialmente de los servicios informativos” y se ha mostrado a favor de la convocatoria de un concurso público “no sólo para el nombramiento de todos los miembros del Consejo Rector, sino también la convocatoria de una oferta pública de empleo que permita integrar en la plantilla a todos los puestos de trabajo internos y externos que hacen posible el funcionamiento del ente público, además de dar la oportunidad a nuevos profesionales”.

UPCC pide la suspensión del procedimiento hasta que concluya la modificación del mandato marco de la RTVC.

Al sindicato le resulta curioso que el presidente de RTVC se de prisa por empezar el procedimiento para volver a externalizar los servicios informativos, en pleno verano, y con un año de antelación “en vez de apostar por imprimir esa urgencia a la modificación de la Ley de RTVC, cuya negociación ya ha empezado y en la que, PSOE, PODEMOS y NC ya han mostrado su apoyo a las tesis de UPCC”.

“Así se podría no sólo sacar a concurso los puestos del Consejo Rector, sino también lanzar una oferta pública para que sean trabajadores del ente los que se encarguen de los servicios informativos y así garantizar la Libertad de Información” apostilla.

Para UPCC, si nadie se ha molestado en calcular el precio de los servicios informativos con personal público “es porque saben que sería más barato, ya que las productoras están en el negocio porque ganan dinero”. Aunque invita al Gobierno canario a hacer los cálculos, recuerda que un servicio público, por definición, no tiene que ser rentable económicamente. Su rentabilidad, continúa, está en asegurar el Derecho Fundamental a la Información recogido en el artículo 20.1 de la Constitución.

Al sindicato le preocupa que las prisas de Negrín respondan a conceder un contrato multimillonario durante una década a varias empresas privadas, lo que en su opinión impediría una posterior modificación legislativa que pudiera recuperar los servicios informativos.

Los profesionales de la comunicación afirman que este lunes se incorporó la secretaria nombrada por Negrín para el Consejo Rector, proveniente de la concejalía de Urbanismo de La Laguna, cuya Alcaldía ostentó durante tantos años el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

También les resulta curioso, que ni siquiera los miembros del Consejo supieran de la existencia de este documento y al preguntar en Parlamento, les dijeron que no existía.

UPCC insiste en la paralización del concurso, ya que “sería raro no aprovechar esta oportunidad, para que mediante una oferta pública de empleo se permita integrar en la plantilla tanto a los trabajadores externos, como a los internos y se dé la oportunidad a nuevos profesionales”.