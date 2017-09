Podemos pide al PSOE y a NC "demostrar de qué lado están" ante la debilidad del Gobierno de Canarias

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha retado este sábado a PSOE y NC a que "demuestren de qué lado están, si con el Partido Popular y con Coalición Canaria o con Podemos", ante la "debilidad" del Gobierno Autónomo, que ha dicho que "nos está situando al borde de una legislatura fallida".



Una legislatura caracterizada "por la situación de parálisis permanente en la que está Canarias" a consecuencia de la gestión del Gobierno en minoría de CC, ha sostenido la líder de Podemos, que ha hecho estas declaraciones en el discurso de apertura de la segunda reunión del Consejo Ciudadano Autonómico de su partido presidida por ella, según informa este en un comunicado.



Santana ha aludido, como ejemplo de la situación del Ejecutivo, a "los tres asuntos que han sacudido la actualidad canaria este verano: las microalgas, los vertidos y el hundimiento del barco fantasma" que se incendió en aguas próximas al archipiélago y que el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, dio por siniestrado cuando no era así.



Cuestiones todas ellas "donde lo único que ha intentado el equipo de Clavijo es escurrir el bulto y demostrar su absoluta ineficacia", ha afirmado.



Además, Noemí Santana ha acusado a CC de que "solo se haya ejecutado el 20 % del presupuesto, dejando que el dinero se vaya por el sumidero y no se traduzca en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía cuando tenemos una de las peores sanidades del Estado español", se añade en la nota.



En ella, la dirigente de Podemos critica al tiempo al PP, que dice que "ha utilizado nuestra tierra como moneda de cambio para sostenerse en el poder, gracias al azar y la suerte del voto de dos diputados 'seudo nacionalistas' (Ana Oramas, de CC, y Pedro Quevedo, de NC) que más que defender a Canarias defienden sus intereses".



Por todo ello, concluye que "Canarias no puede seguir siendo rehén del Partido Popular de Madrid, como somos ahora", y que para ayudar a que cambie esa situación su partido tiene "el objetivo de hacer un Podemos Canarias lo más fuerte posible".



A esa meta espera que contribuya el trabajo a desarrollar en la reunión del Consejo Ciudadano Autonómico, se añade en el escrito.