La oposición planta al presidente de RTVC en el Parlamento y exige su dimisión

Los representantes de los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC) en la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria (RTVC) han exigido la dimisión del presidente del Consejo Rector del ente, Santiago Negrín, y finalmente han decidido plantarle antes de concluir la sesión.

La Comisión, que ha girado entorno al concurso para la contratación de la parte de informativos de la RTVC y del contrato para la señal, ha estado cargada de reproches por parte de los diputados de la oposición hacia Negrín, al que le han invitado en varias ocasiones a dimitir antes de que ellos le cesen por las "irregularidades" que consideran ha cometido en diversas cuestiones.

En este sentido, el diputado de Podemos, Juan José Márquez Fandiño, ha lamentado estar asistiendo a un "espectáculo bochornoso" en la RTVC en relación a las "desavenencias" producidas en el marco del Consejo Rector de ente o las dimisiones de dos consejeros que hacen que actualmente en el Consejo solo haya tres personas, entre las que está Negrín.

Este tipo de cuestiones, han incidido tanto Márquez Fandiño como la diputada del PSOE María Dolores Corujo, hace que estén "preocupados" por el ente, en el que según Corujo "ha faltado liderazgo".

Al respecto, el diputado de NC Román Rodríguez ha sido tajante: "Toca poner a Negrín en la calle. No se va a ir porque los que mandan sobre él le han dicho que tire para adelante. Váyase, no tiene usted la confianza -del Parlamento-. Y si no se va a ir, va a intentar contratar los 144 millones de informativos él solo".

Por su parte, Santiago Negrín se ha mostrado "perplejo y estupefacto" ante los 'movimientos' que ha dicho se están produciendo para "intentar evitar" que se saque adelante el contrato informativo, al tiempo que ha insistido que todos sus pasos en este contrato y en otras acciones en RTVC están avalados jurídicamente al ser cuestionado por cometer presuntas irregularidades.

