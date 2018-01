El presidente de RTVC imparte clases en una universidad privada a espaldas del Gobierno

El presidente de la Radiotelevisión Canaria, Santiago Negrín, es un pluriempleado. A los más de 3.000 euros netos al mes (por catorce pagas) que percibe por ese puesto, equivalente al de viceconsejero del Gobierno de Canarias, se suman los emolumentos que le corresponden como profesor de la Universidad Europea de Canarias y que oculta de manera deliberada al no declararlos como actividad paralela ante la Comunidad Autónoma. Está obligado a hacerlo por la ley de incompatibilidades de altos cargos, pero con un escueto “ninguna” responde el portal de transparencia a la pregunta de qué compatibilidad tiene concedida para actividades públicas y/o privadas.

Negrín pasa en la sede de la Universidad Europea de Canarias, en La Orotava, varias mañanas cada semana, según han confirmado a este periódico tanto fuentes del ente público RTVC como profesores de la institución académica y su responsable de prensa, a la que le pareció sorprendente que este periódico preguntara por tales extremos dado que “no es ningún secreto” que el presidente de ese ente público imparte clases allí. “De hecho, cualquiera que entre en la Universidad lo puede ver”, manifestó la portavoz.

Efectivamente, Santiago Negrín no se esconde lo más mínimo para ejercer esa actividad paralela, al menos de modo formal. Todo el mundo lo sabe en el ente público RTVC y todo el mundo lo sabe en la Universidad Europea. De hecho, su nombre aparece en la web de la institución vinculado a la Facultad de Artes y Comunicación, donde imparte las disciplinas de “Comunicación Publicitaria, Institucional, Política y Audiovisual; Comunicación Empresarial y en Casos de Crisis; Gestión de Medios de Comunicación, Relaciones Públicas, Uso del Lenguaje y Formas de Comunicación, y Estrategias de Comunicación, I”.

Tampoco lo hace en el currículo que mantiene publicado en la web gubernamental, y en el que se puede leer claramente que es profesor del Grado de Comunicación de la Universidad Europea de Canarias.

Cuando la periodista llama a la Universidad Europea y pide que le pasen con él, el telefonista le da un número de teléfono que supuestamente es el de su depacho. Sin embargo, al momento, un empleado del centro le devuelve la llamada aclarándole amablemente que el teléfono que le han dado es el de la sala de profesores y aplica una maniobra evasiva consistente en preguntar demasiado y en afirmar que Negrín no tiene despacho “porque no viene mucho”, aunque sí “vino mucho en el trimestre anterior, y no tanto en este”.

En la Universidad orotavense lamentan con amargura que algunos medios de comunicación “se metan injustamente” con Negrín, pero en ningún momento niegan que sea profesor de referencia en el centro. De hecho, acudió como tal a la última cena de Navidad de la institución. De él solo dicen maravillas, como que “da prestigio a la Universidad” tenerlo en el plantel de profesores. Y eso en un momento en el que la mayoría de los grupos políticos en el Parlamento de Canarias han solicitado reiteradamente su dimisión por su gestión al frente del ente público que gestiona Televisión Canaria y Canarias Radio La Autonómica.

En RTVC no lo echan de menos cuando Negrín está aplicado a sus tareas universitarias, pero saben perfectamente que esa actividad le impide estar muchas mañanas en el centro directivo para el que ha sido designado por el Parlamento de Canarias y por el que cobra del erario público.

Este periódico ha tratado sin éxito recabar la versión de Santiago Negrín formulándole a su cuenta de WhatsApp preguntas concretas sobre su desempeño docente, pero la respuesta ha sido el silencio, como suele ser la tónica habitual cada vez que se trata de contrastar con él una información antes de publicarla. Tampoco han respondido por él ofreciendo una explicación razonable en la Consejería de Hacienda, el departamento del que depende orgánicamente la RTVC, que ha remitido cualquier noticia sobre compatibilidades a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, dependiente de la Consejería de Presidencia. Y desde el Parlamento de Canarias han dicho a este periódico que su control sobre ese ente público es exclusivamente político y que jamás han tramitado a Negrín ningún expediente de compatibilidad.