¿Medicina con alternativas?

Escuchamos cada día el término para distintos fines, muchos recurren a ella, por desesperación, angustia, o como ayuda o complemento a cualquier otro tratamiento, lo cierto es que la medicina alternativa ha ido adquiriendo en los últimos años un mayor auge. Determinadas plantas, minerales, oraciones, dietas especiales o la naturapatía, son algunas de las soluciones que se aportan a una dolencia, malestar e incluso a una enfermedad tan grave como es el cáncer. Un tipo de medicina que abarca una amplia gama de técnicas, de ahí que sean tantos los que acuden a ellas, pero…¿es necesario dejar de clasificarlas como una opción para validarlas y situarlas al mismo nivel que la medicina tradicional?

En ocasiones, cuando la solución o el tratamiento de la medicina tradicional se prolonga en el tiempo, los pacientes tratan de buscar cualquier método que aporte un mínimo de esperanza y es cuando optan por remedios con los que poder compatibilizar con la medicina convencional e incluso algunos llegan a abandonar todo un diagnóstico por seguir un procedimiento natural.

A causa de todo ello, muchos han comenzado a aprender estas teorías y técnicas procedentes del mundo oriental para aplicarla en pacientes desde el punto de vista de cuerpo, mente y espíritu, como así consideran desde la medicina alternativa que se debe hacer. Un claro ejemplo de ello es Laura Robles, quien lleva más de cuatro años como maestra de reiki. Para esta joven entusiasta se trata de “un camino, una vía para entender que cuando no estamos bien, es tan sólo un aviso del conflicto en el que viven las emociones en nuestro cuerpo y al no sacarlas, se convierten en malestar”.

Laboratorio médico. (CA)

“Cuando los pacientes están llevando a cabo tratamientos duros y necesarios a través de la medicina convencional, el reiki en este caso reduce la ansiedad, el estrés y esas ideas negativas que por momentos nos contagian, provocando un efecto de relajación, pues no existen contraindicaciones ni efectos secundarios en personas que hayan practicado esta técnica”, destacó Robles. Para esta monitora, la medicina alternativa no sólo debe utilizarse cuando existe una dolencia, sino como un complemento del día a día para mejorar la calidad de vida y obtener un bienestar general. “En mi caso, hablo desde el punto de vista de lo que trato cada día como es el reiki y lo que aporta son beneficios, por ello considero que se debe compatibilizar con la medicina convencional, pues ayuda a entender la procedencia del malestar y facilita la efectividad del tratamiento”, apuntó.

Finalmente, en opinión de Robles no se debe entender como un sustituto, “pero si en lugar de tomar veinte pastillas diarias, se pueden evitar algunas, pues mucho mejor para nuestro organismo”. La monitora resalta que por múltiples situaciones las personas pueden vivir atormentadas y llenas de dolor o rencor que no han expresado en su momento “y creándose un daño interno considerable, esta es solo una de las muchas razones por las que ambas medicinas deben ser compatibles”.

¿Complemento a la salud?

Ante esta cuestión existen todo tipo de opiniones, lo que consideran la medicina alternativa como un complemento a nuestra salud y por el contrario, lo que argumentan que no aporta nada y que son muchos falsas terapias que solo sirven para beneficiarse de pacientes que buscan una solución inmediata a su enfermedad. No obstante, y como ya se ha destacado con anterioridad, hay médicos que respetan o están a favor de ambas medicinas siempre y cuando sean complementarias, pero nunca sustitutivas del tratamiento médico establecido. Este es el caso del médico Luis Maíllo, quien afirma que por el momento no existe ninguna evidencia científica de que “sean realmente útiles”.

“A aquella persona que le ayude a sentirse mejor consigo misma, que le haga llevar mejor la enfermedad y le proporcione tranquilidad, pues es positivo recurrir a la medicina alternativa sin problema, pero la cuestión en este ámbito es sustituirlo, entonces es cuando ya sí hay un problema. Te pondré un ejemplo, creo que ni los más acérrimos defensores de estas terapias negarán que en una infección bacteriana grave o te tomas antibióticos o irá a peor. Otra cosa, es que la medicina alternativa te sirva como complemento y para estar más relajado, ahí si me parece bastante bien”, recalcó Maíllo.

Terapia complementaria

Sesión de reiki. (CA)

Por tanto, la medicina alternativa pasará a denominarse como terapia complementaria cuando se usa en conjunto con la medicina convencional. Cada paciente es libre de tomar la decisión que considere oportuna, no obstante, cuando se utiliza solo las alternativas para sustituir a la convencional, se debe tener cuidado, una información amplia, así como un correcto asesoramiento sobre las terapias ofrecidas.

Asimismo, cabe mencionar que el mundo de la medicina alternativa se ha llegado a ver en ocasiones dañada por pseudo practicantes que no le han dado un correcto uso. No solo se recurre a ellas cuando se padece alguna enfermedad, pues hoy en día hacen uso de ella todas aquellas personas que quieren obtener un mayor nivel de bienestar y liberarse del estrés o la tensión acumulada.

¿Auge de las alternativas?

Cada vez son más los que se inscriben en clases de yoga, reiki, fitoterapia, risoterapia o musicoterapia, entre otras muchas, para desconectar de la rutina diaria y aportarle al cuerpo un estado de relajación, ahora bien ¿estamos ante el auge de las terapias alternativas utilizadas como un complemento a la medicinal? Para Eva Mora, así es, ha acudido en numerosas ocasiones a sesiones de acupuntura y pilates. “Lo hago de forma complementaria y lo veo más bien como ejercicios de estiramiento y es algo físico, no lo veo tan vinculado a la medicina estrictamente dicho. Para determinadas dolencias, si se pueden complementar ambas, pero no creo que cambiar una por la otra, si no para actuar de forma conjunta”, aclaró.

En opinión de Mora, cuando vas a hacer uso de cualquier terapia, “se debe valorar que también depende de cada persona y de lo receptiva que sea, a mí la acupuntura me fue muy bien para un dolor en la espalda, pero quizás a otra persona no le funcione de la misma forma”.

Sesión de acupuntura. (CA)

En este sentido, se debe tener en cuenta que existen patologías como la lumbalgia que van acompañadas de un componente considerable de dolor que si no es tratado de inmediato por un especialista de la medicinal tradicional será difícil de controlar e incluso puede llegar a limitar la vida de la persona. No obstante, y aunque la medicina alternativa no cuenta con evidencia suficiente para respaldar de forma absoluta su eficacia, hay que tenerla presente como una opción.

¿Terapias fiables?

La fiabilidad de cada terapia siempre dependerá de la persona, lo que busque en la misma y del tratamiento aplicado. Existen de múltiples tipos, las que parten de las hierbas y productos derivados de las plantas, los métodos centrados en el cuerpo humano a través de masajes, las que además del cuerpo se trabaja la mente y las que se basan en la energía. Terapias que crecen cada día, aunque no lo hagan en la misma medida los estudios necesarios para demostrar su fiabilidad, pero entonces ¿por qué aumenta la demanda? Entre otros motivos, se encuentra la creencia por parte de los pacientes de que estas terapias alternativas son poco o nada agresivas frente a las de la medicina convencional. Otra razón de ese aumento en mencionadas prácticas es que en las alternativas los tratamientos son personalizados.

En definitiva, el uso que se le de ya depende de cada uno, sólo hay que ser conscientes de cuales son las limitaciones que presentan cada una de estas terapias, sus beneficios, el uso que se le de a cada una de ellas y los riesgos que puede conllevar si en una determinada dolencia se abandona o no se utiliza en complemento con la medicina tradicional.