El presidente de RTVC inicia acciones legales contra 'Diario de Avisos' por "extorsión y chantaje"

El presidente del Consejo Rector del ente Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, ha anunciado en sede parlamentaria que ha iniciado "acciones penales y civiles" contra el periódico tinerfeño Diario de Avisos por difundir "noticias falsas" tras no haber cedido a la "extorsión, el chantaje y las presiones políticas directas" de su empresa editora a la hora de contratar con la misma diversos programas "en noviembre y diciembre".

Negrín ha comparecido este viernes a petición propia ante la Comisión de Control de RTVC del Parlamento para negar las informaciones del rotativo tinerfeño sobre que había mentido a la Cámara al haber participado directamente en la contratación de cinco editores de informativos y en la adjudicación de varios programas.

"Puede que para algunos sea un mal gestor pero soy el mismo que consideró y validó esta Cámara, y no voy a ceder a la extorsión y ni voy a permanecer en silencio, ni por mí, ni por mi familia, ni por los trabajadores de RTVC, ante las inaceptables falsedades que se viertan sobre mí. Nunca he mentido a esta Comisión, me debo a este Parlamento, y no voy a permitir que propaguen hechos falsos e interpretaciones maliciosas", ha asegurado.

El pasado 28 de marzo, el rotativo tinerfeño, decano de la prensa canaria, publicó que Negrín participó en el comité de selección de ideas para contratar producciones audiovisuales pese a que afirmó varias veces en sede parlamentaria que no lo haría. Posteriormente, el 31 de marzo, Diario de Avisos informó que el presidente de RTVC ordenó la contratación de cinco nuevos editores de noticias "justificando únicamente una relación de confianza” e ignorando "por completo la legalidad vigente".

Negrín, sin embargo, ha asegurado que la contratación se hizo "de forma reglada a través de una empresa temporal, porque por Ley no se podía incrementar la masa salarial, para evitar que no se siguieran emitiendo informativos por falta de personal después de que la empresa adjudicataria de los informativos decidiera no continuar con la edición de informativos por no estar obligada por el contrato de adjudicación".

"La gente quiere ver sus informativos, a la gente no le importa que no haya editores y los contratados han sido profesionales cualificados, con experiencia, y varios ya habían trabajado en RTVC", dijo Negrín.

Por lo que se refiere a las adjudicaciones de proyectos audiovisuales desde octubre a diciembre, "nunca dije que no asistiría, pueden ver las grabaciones de sesiones, sino que quien elegiría sería la comisión de técnicos de RTVC".

"Y, por supuesto, asistí en calidad de administrador único para estar informado de lo que iba a tener que firmar antes de hacerlo, no me pueden pedir que haga dejación de mis obligaciones y firmar sin saber qué es lo que estaba firmando", insistió.

Por tanto, aseguró que las referidas informaciones "falsas" fueron consecuencia de que la empresa con intereses audiovisuales "no obtiene lo que desea por los cauces reglados", motivo por el que fabrica informaciones en connivencia con la consejera del ente María Lorenzo (propuesta por el Grupo Socialista), a la que directamente acusó de "faltar a su deber del secreto" para que otros "publiquen informaciones para criticar el trabajo del propio presidente de RTVC", lo que definió como "comportamiento no profesional".

Lorenzo obstaculiza RTVC

Pero la diatriba contra Lorenzo no quedó ahí, pese a que la portavoz del PSOE, Dolores Corujo, exigió a Negrín "respeto" por todos los consejeros del ente elegidos por el Parlamento y que están en el cargo "de forma altruista y desinteresada" y pidió "disculpas" para con la afectada.

"Lorenzo ha paralizado, bloqueado y obstaculizado la gestión del ente porque ha pedido 106 solicitudes de información y a pesar de toda la información que se le ha dado no ha realizado ni una sola propuesta ni aportación", insistió Negrín.

"Todo miembro del Consejo Rector tiene obligación de pedir información para fiscalizar la gestión de RTVC", recriminó Corujo al presidente de RTVC, quien reiteró que la consejera de la cuota socialista no acude a las reuniones del Consejo Rector "impidiendo el quórum para crear,por ejemplo, el Registro Oficial de Programas que garantiza la transparencia de RTVC, un mecanismo que sí tienen el resto de televisiones públicas".

Comparecencia descarga

Salvo el Mixto (ASG), todos los grupos recriminaron a Negrín que usara el Parlamento para arremeter contra la consejera Lorenzo y un medio de comunicación. Incluso la nacionalista Guadalupe González Taño (el Grupo Nacionalista fue quien propuso a Negrín en 2015), afirmó que "aunque entiendo que lo haya hecho, no creo que esta Cámara sea para esas cosas, lo que tiene que ver con su honor personal, debe ir a los Juzgados".

Además, Taño dijo que "desgraciadamente, todos los que hemos tenido cargos públicos sabemos que las presiones son normales cuando se adjudican contratos importantes de mucho dinero, lo que hay que hacer es que las mismas se solucionen con procedimientos transparentes y reglados".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Francisco Déniz, calificó de "comparecencia descarga", consideró que "parece que más que en el Parlamento, estemos en un Juzgado".

"Si un concurso se resuelve rápido, en 15 días, es que algunas empresas están avisadas para acelerar el proceso, y es lógico que haya suspicacias, y que haya presiones de empresas que se juegan 180 millones, por eso queremos saber en este Parlamento los detalles de esas extorsiones y chantajes", insistió Déniz.

En parecidos términos, Corujo aseguró que "esas supuestas coacciones y amenazas son de gravedad extraordinaria y debería haber informado antes a este Parlamento", además de que "tenemos dudas de que los contratos de adjudicación de programas en RTVC no estén sujetos a la ley de contratos públicos".

Por su parte, la conservadora Luz Reverón dijo que el PP "aunque agradecemos que los informativos no se fueran a pantalla en negro, vigilaremos que todo en RTVC se haga con legalidad".

Por último, Jesús Ramos (ASG) reiteró su "confianza" por la gestión llevada a cabo por Negrín y las decisiones adoptadas pues cree que lo hizo para que "RTVC siga apostando por la pluralidad y la neutralidad" permitiendo "posisibilidades de negocio y empleo" entre el sector audiovisual canario.