Así afecta la irrupción de Air Europa a los precios de los billetes en Canarias

El incremento del descuento de residentes en un 75% para vuelos entre islas ha supuesto la irrupción de Air Europa en el Archipiélago con el objetivo de competir con la veterana Binter y la más reciente Canaryfly, una noticia que a priori resulta beneficiosa para los canarios, ya que la ruptura del monopolio en los precios de los billetes puede contribuir a que se abaraten los pasajes y existan más opciones. La empresa de Globalia (aunque de momento sólo operará entre Tenerife y Gran Canaria, y entre esta última isla con Lanzarote y Fuerteventura) oferta billetes para su semana de estreno, el 30 de octubre, por nueve euros el trayecto, un poco más baratos que los que ofrece la principal compañía interinsular, Binter.

En una búsqueda realizada este viernes es posible comprobar cómo un billete de Gran Canaria a Tenerife Norte para ir el 30 de octubre y volver el miércoles 1 de noviembre, por ejemplo, sale por 18,50 euros con Air Europa, mientras que con Binter la misma operación cuesta 23,55 (una tarifa que varía dependiendo de si quedan disponibles plazas con promociones). En una misma búsqueda realizada el jueves por la tarde, el mismo trayecto costaba en Binter 38,30 euros, ya que no aparecían disponibles vuelos con tarifa promo o superpromo, aunque este viernes sí es posible encontrarlas. La excepción en esta ruta la pone Canaryfly con vuelos de 15,30 euros ida y vuelta durante todo el mes.

Vuelo de Gran Canaria a Tenerife Norte el 30 de octubre y vuelta el 1 de noviembre con Air Europa

Vuelo de Gran Canaria a Tenerife que el jueves 5 de octubre aparecía como opción más barata para el 30 de octubre en Binter

Durante la misma semana de su implantación en las Islas, Air Europa ofrece conexiones desde Gran Canaria a Fuerteventura y Lanzarote por el mismo precio, 18,50 euros. En Binter se pueden encontrar desde 26,55 euros a Fuertevetura y desde 29,30 a Lanzarote (dependiendo del tipo de tarifa disponible ese momento), mientras que en Canaryfly se encuentran de nuevo a 15,30 para Fuerteventura, pero a 25,80 si se vuela hacia Lanzarote (todos ellos billetes con trayecto de ida y vuelta).

La situación se normaliza el resto del mes o en noviembre, donde la diferencia de precios no es tan alta y aún es posible encontrar billetes de Binter por 22 euros ida y vuelta de Gran Canaria a Tenerife Norte. Algo más caros son los vuelos que esta compañía oferta a Fuerteventura y Lanzarote, pero siempre dependiendo de las promociones y tarifas de las que disponga.



Clave en puentes y Navidad

La llegada de la nueva compañía en las Islas será clave en fechas señaladas como puentes o días de Navidad, cuando hay un mayor número de desplazamientos entre islas. De momento, Air Europa incrementa ligeramente la tarifa de sus billetes en vuelos entre el 6 y el 10 de diciembre, entre los que hay dos festivos (La Constitución y La Inmaculada Concepción). De Gran Canaria a Tenerife Norte el importe más barato es de 28,80 euros con Air Europa, en Binter es de 22,80 euros, mientras que en Canaryfly aún es posible encontrar billetes de ida y vuelta por 15,30 euros para esas fechas.

En Nochebuena, es posible viajar de Gran Canaria a Tenerife Norte con Air Europa por 28,80 euros ida y vuelta, mientras que en Binter aún hay tarifas súper promo a 22,50 y en Canaryfly se puede comprar este pasaje por 15,30. En esas mismas fechas, un billete de Gran Canaria a Fuerteventura cuesta 32,30 euros; con Binter 42.80 ( en este caso no cuentan con tarifas super promo, ni promo ni económica) y en Canaryfly aún quedan billetes de 15,30 ida y vuelta.

En esas mismas fechas, desde Gran Canaria a Lanzarote es posible viajar el 24 de diciembre con Air Europa y volver el 25 por un precio total de 36,20 euros; con Binter por 47,80 y con Canaryfly por 15,30 euros.

Conexiones con islas occidentales



De momento, Air Europa no volará a las islas occidentales no capitalinas aunque sí ha anunciado su intención de abrir la conexión Tenerife Norte- La Palma en marzo del próximo año y en octubre del próximo ejercicio la compañía se centrará en la apertura de rutas entre Tenerife y Lanzarote; Tenerife y Fuerteventura y Tenerife y El Hierro, respectivamente, y un incremento de dos nuevas frecuencias entre Tenerife y Gran Canaria.

Precisamente, las islas occidentales no capitalinas cuentan con menor frecuencia de vuelos interinsulares directos. Por ejemplo, la compañía Canaryfly aún no vuela a La Gomera y desde hace muy poco lo hace de Tenerife Norte a El Hierro.



Volar más barato a la Península

Lograr que a un canario le salga más barato lo que actualmente paga por un vuelo entre Canarias y la Península es el reto que se ha marcado Nueva Canarias en su negociaciones con el Gobierno central. Un asunto que ha generado discrepancias entre esta formación y Coalición Canaria ya que, mientras NC propone que las conexiones con la Península se declaren como obligaciones de servicio público y así poner precios máximos a los billetes, el partido de Fernando Clavijo prefiere una bonificación de las tasas aéreas basándose para ello en los resultados de un informe encargado por el Ejecutivo regional.

Los pasajes a la Península son aún más caros si se viaja desde una isla no capitalina como La Palma, donde Iberia tiene el monopolio de vuelos directos a Madrid y no es posible comparar con otras empresas. No obstante, ir a La Península se vuelve un mayor privilegio si hablamos de islas como La Gomera o El Hierro con las que no existen conexiones directas y es necesario desplazarse hasta Tenerife o Gran Canaria para hacer escala.