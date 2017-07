Viajar a Madrid sigue siendo un privilegio para las islas no capitalinas

Viajar entre islas del mismo Archipiélago a un precio razonable ha sido un reclamo histórico de los canarios. Hace unos días, un billete de avión entre islas podía incluso salir más caro que volar a la Península (desde islas capitalinas) o a ciudades europeas como Edimburgo, donde aerolíneas de bajo coste han sacado vuelos hasta por 28 euros este mes. La tendencia empieza a cambiar desde que este jueves comenzara a aplicarse el descuento del 75% comprometido por el Gobierno central, tras las negociaciones que llevó a cabo Nueva Canarias (NC) y que ha generado en las últimas horas un aluvión de compras y reservas. No obstante, las islas no capitalinas se siguen viendo castigadas por los altos costes para volar a la Península.

Al hacer una búsqueda Gran Canaria-La Palma para los días 3 y 4 de julio con las dos compañías que, de momento, vuelan entre islas (Air Europa ya ha anunciado que volverá a volar en octubre entre los distintos puntos del Archipiélago), encontramos la opción de 35,09 euros que ofrece Binter y 57,65 de Canaryfly. Una tarifa que si la buscábamos antes de la aplicación del descuento ascendía a 80 o 90 euros con Binter la más barata y comprando con antelación. Además, el precio variaba según la época del año. De momento, si buscamos vuelos para los próximos meses se mantienen los descuentos aplicados a día de hoy.

Billete Gran Canaria - La Palma antes del 75% de descuento Canarias Ahora

Para las mismas fechas (3 y 4 de julio), un vuelo Gran Canaria-Madrid cuesta 113 euros con Air Europa, en este caso la opción más barata, o 120 con Ryanair, aunque hay billetes más caros con otras compañías (estos precios son el resultado de una búsqueda con poca antelación y en temporada de verano). El pasaje aumenta de precio si se viaja desde una isla no capitalina como La Palma, donde Iberia tiene el monopolio de vuelos directos a Madrid y no es posible comparar con otras empresas. Esos mismos días lo podemos encontrar a 247 euros, unos precios que en ocasiones llegan a los 300 euros. Ir a La Península se vuelve un mayor privilegio si hablamos de La Gomera o El Hierro con las que no existen conexiones directas y es necesario desplazarse hasta Tenerife o Gran Canaria para hacer escala.

Haciendo una búsqueda en AirEuropa de vuelos La Palma-Madrid, la compañía ofrece en su página web hacer escala en Tenerife-Norte (vuelo operado con Binter) por el precio de 524 euros en total. La opción que también tienen los palmeros y que con el nuevo descuento se vuelve más factible es sacar el vuelo a otra isla desde la que haya más opciones de aerolíneas como Tenerife o Gran Canaria.

La misma operación, La Palma-Tenerife para esos días (3 y 4 de julio) con Canary Fly saldría 28 euros y con Binter 35 euros. No obstante, si retrasamos el vuelo una semana se pueden ver ofertas por cinco euros. De Tenerife-Norte a Madrid para esos mismos días se puede conseguir un billete con Norwegian, por ejemplo, por 135 euros.

Es decir, la mayor conectividad entre islas a menor coste puede permitir combinar vuelos con La Península más baratos, pero hay que estar muy pendientes de que los horarios convengan al pasajero y permita la conexión.

Vuelo La Palma-Madrid Canarias Ahora

Con destinos europeos

Desde la implantación en Canarias de compañías de bajo coste como Ryanair, Norwegian o Vueling es posible viajar a precios antes impensables a destinos como Londres, Edimburgo, Berlín... que en ocasiones ofrecen billetes más baratos de lo que hace poco suponía moverse entre islas.

Se trata de un privilegio que tiene Gran Canaria y Tenerife, y a veces Lanzarote y Fuerteventura, que han ido aumentando sus conexiones con los años. Precisamente esta última isla está siendo la más demandada desde que se aplicara el descuento del 75%.

Sin embargo, se vuelve a dar el mismo problema en las islas orientales, que para hacerse con una oferta de estas tienen que moverse a las capitalinas.

Navidad, temporada en la que los billetes se disparan

Con el objetivo de evitar los "abusos" que las compañías aéreas ejercen en temporadas como Navidad, donde Canarias no es sólo un destino turístico preferente sino que supone una época de retorno para canarios que viven fuera, desde el Cabildo de Gran Canaria se ha aprobado instar al Estado a que se fijen unos precios máximos en los billetes con la Península.

La medida permitiría evitar también situaciones como la denunciada el pasado año, cuando un vuelo a Nueva York salía sólo 73 euros más que viajar a Canarias. También era mucho más barato viajar a Londres, Venecia, Varsovia o Helsinki.