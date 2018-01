El Cabildo de Gran Canaria advierte con cargar los gastos de rescate a quienes cometan imprudencias por la nevada

El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado este miércoles que multará con "importantes sanciones" a aquellas personas que muevan o rebasen con sus vehículos las vallas que cierran los accesos a la cumbre por la nieve, además de cobrar aquellos rescates por imprudencias de aquellos ciudadanos que accedan a pie "en condiciones que no lo aconsejan o sin la preparación necesaria".

La Corporación insular apunta que en el caso de las 40 personas evacuadas el martes por la noche de la cumbre, entre ellas menores, un bebé, ancianos y embarazadas, los rescates fueron realizados por los coches del Cabildo, de bomberos y de Protección Civil que recorrían las carreteras en previsión de que quedaran personas, pero si hubieran ocasionado movilización adicional de medios habrían incurrido en un gasto que sería de su responsabilidad. La administración insular recomienda que para evitar no solo esta situación, sino la puesta en riesgo de las personas, es mejor no saltarse los cierres, ya que han sido colocados bajo el único criterio de garantizar la seguridad, y esperar a que mejore el tiempo, momento en el que el Cabildo habilitará los accesos y pondrá las facilidades a su alcance para posibilitar el disfrute ciudadano con seguridad.

El Cabildo indica que el circuito habilitado para contemplar la nieve quedará cerrado a partir de las seis de la tarde y ya no será abierto hasta este jueves, cuando la Dirección del Plan de Emergencias Insular valorará la situación y decidirá si puede ser reabierto o tendrá que permanecer cerrado, todo en función de la meteorología y la seguridad.

A partir de las siete ya no debe quedar nadie en el interior de los límites para evitar tener que evacuar a las personas cuando sean sorprendidas por el desplome de la temperatura con la caída de la noche, el cansancio y la fatiga.



Guaguas lanzaderas



El Cabildo baraja habilitar un circuito de guaguas o un servicio de guaguas lanzaderas para evitar una mayor congestión y sobrecargar las vías de vehículos aparcados a los lados, lo que permite mantener el flujo de vehículos, sobre todo de mantenimiento y emergencias.



La Corporación diseña este circuito para cuando sea posible aplicarlo, no antes del viernes, pero todo dependerá de las condiciones meteorológicas, ya que todas las opciones siguen abiertas, desde no poder abrir el circuito a vehículo alguno, a poder habilitar las guaguas, o incluso que mejore tanto el tiempo que pueda ser reabierto sin medidas adicionales de este tipo.



El cierre de la cumbre ha quedado establecido en los puntos de los días anteriores: Cruz de Tejeda, Ayacata, Cazadores y Cueva Grande desde la entrada de Camaretas.

Cualquier novedad, cambio o incidencia será informada a la población a través de las redes oficiales del Cabildo de Gran Canaria.