Evacuadas más de 40 personas que quedaron atrapadas en la cumbre de Gran Canaria por el frío y el cansancio

Más de 40 personas han tenido que ser evacuadas de la cumbre de Gran Canaria hasta la Cruz de Tejeda, entre ellas adultos con menores y un bebé en carro, dos mujeres embarazadas, ancianos y personas con problemas sanitarios.

Según informa el Cabildo de Gran Canaria, se trata de personas que acudieron a la cumbre para contemplar la nieve, traspasaron las barreras colocadas en las carreteras para cerrar los accesos y no pudieron volver por su propio pie debido al frío y el cansancio. Una de ellas tuvo que ser trasladada en ambulancia.

El Cabildo recuerda a través de las redes sociales que con la noche aumenta el peligro de sufrir hipotermia. Los equipos de emergencia reclamó precaución, ya que las condiciones no permiten adentrarse ni estar a la intemperie.

Además, el Cabildo de Gran Canaria pidió que se preste la colaboración de no subir hasta que sea seguro para, además, facilitar el trabajo del dispositivo de más de 500 personas que están atendiendo esta alerta en condiciones de por sí complejas.

Cerrados los accesos

El acceso a la cumbre de Gran Canaria quedó cerrado este martes por la tarde y se mantendrá de esta manera hasta realizar una nueva valoración este miércoles, si bien la Aemet ya ha anunciado que el mal tiempo continuará durante los próximos días.



El empeoramiento de la situación con lluvia, granizo y heladas hace que aumente la peligrosidad no solo por los deslizamientos y los posibles colapsos, sino que la intermitencia con la que se ha comportado nieve hace que las personas que entren en un momento de tregua puedan verse sorprendidas por una nueva caída y quedar atrapadas.



En cuanto pase el riesgo, el Cabildo de Gran Canaria no solo reabrirá los accesos, sino que facilitará que la población pueda subir y disfrutar con de la nieve que dejará este temporal, siempre con seguridad, pero mientras tanto la Institución insiste en pedir que no se suba aunque la sensación de peligro no sea comprendida o tan evidente como en otro tipo de emergencias como un incendio.



Este tipo de emergencia se diferencia de otras, entre otras cuestiones, en que no produce sensación de inseguridad y peligro, sino que por el contrario, atrae a la población, recuerda la Corporación insular.