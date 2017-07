La Policía Local encuentra en Las Palmas de Gran Canaria a un italiano de 79 años denunciado como desaparecido

Un varón de 79 años de nacionalidad italiana, cuya desaparición había sido denunciada por su mujer, fue encontrado la noche de este domingo, por la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, cuando caminaba por el arcén de la autovía GC-23.



Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el hombre fue localizado con heridas leves en los brazos y en el rostro, por lo que fue trasladado en ambulancia a un hospital de la ciudad después de ser identificado como Sergio C, cuya desaparición había sido denunciada ese mismo día por su esposa.



Este ciudadano italiano fue hallado gracias a una llamada realizada al teléfono 092 alrededor de las 23.45, en la que se detallaba que un hombre, en apariencia desorientado y herido, caminaba por el andén de la autovía GC-23 a la altura del acceso hacia La Ballena.



Con la llegada de la policía, fue necesaria la presencia de un intérprete CECOCES 1-1-2 para la comunicación con Sergio C., ya que no hablaba castellano.