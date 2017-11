El Ayuntamiento celebra el fallo del Canódromo: "Evita una indemnización millonaria"

La concejala de Fomento, Servicios Públicos y Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Medina (PSOE), ha manifestado este miércoles que el grupo de gobierno se alegra de la nueva sentencia dictada sobre el caso Canódromo, porque evitará pagar una indemnización millonaria.



La nueva sentencia sobre este caso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechaza el recurso presentado por la Asociación de Vecinos de Ciudad Alta contra el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (Cotmac) que validó la adaptación de ordenación urbanística del Canódromo al Plan General de Ordenación de 2012.



El TSJC desestima también la pretensión de nulidad aducida por la Asociación en sus conclusiones por falta de motivación y justificación, al entender la Sala que lo debió de alegar en su demanda.



La edil socialista, ante este pronunciamiento, ha lamentado, sin embargo, el hecho de que el edificio de viviendas construido se trate de un "mamotreto horroroso", pero que no se pudo culminar en Ciudad Alta.



La concejal ha recordado que se trata de una actuación que responde a la época en la que fue alcalde José Manuel Soria, PP, y Juan José Cardona concejal de Urbanismo, y ha manifestado que la gestiones urbanísticas que este partido suele llevar a cabo generan casi siempre polémica.



No obstante, ha insistido en el hecho de que con el nuevo pronunciamiento judicial el caso no lo costará dinero a Las Palmas de Gran Canaria.



"Como schamanera que soy, sigo estando en contra de ese mamotreto horroroso, que solo quita visibilidad y no pinta nada en esa zona de la ciudad", ha afirmado Medina, quien ha dicho que los servicios jurídicos y la corporación tendrán que estudiar como queda finalmente la actuación, porque quedaba una torre pendiente de edificar.



Así mismo, ha lamentado que el antiguo parque de canódromo no haya podido convertirse en una zona de disfrute para los ciudadanos.