El Canarias afronta uno de sus grandes retos de la temporada

El Iberostar Tenerife se enfrenta a uno de sus grandes retos de la temporada: recibir al Real Madrid, líder de la competición, en el pabellón Insular Santiago Martín.



El partido enfrentará al mejor ataque hasta el momento contra la mejor defensa en un partido que se presenta muy atractivo, sobre todo, porque en las dos últimas visitas del Real Madrid a la isla el conjunto de Pablo Lasso perdió.



El técnico del Iberostar Tenerife, Nenad Markovic, no podrá contar con el base Ferrán Bassas que recibió, el pasado miércoles, un golpe en la rodilla y tendrá que guardar reposo tres semanas.



Con las entradas agotadas desde hace algunos días, el Iberostar Tenerife puede dar un golpe sobre la mesa y mantenerse en ese grupo de cabeza. Para ello tendrá que salir a morder desde los primeros instantes, con máxima concentración, intensidad defensiva y consciente de la importancia que tendrán todos los aspectos del juego, desde la misma defensa, el rebote y el ataque ante un rival que no perdonará nada.



También será el momento para los jugadores locales de dar ese paso hacia adelante y demostrar la calidad que tienen y el porqué están jugando en la máxima categoría del baloncesto español.



El equipo aurinegro llega a esta cita con un balance de cuatro victorias y dos derrotas, la última ante el Morabanc Andorra (58-48) en un duelo donde a los tinerfeños no les salió nada. Ahora es el momento de recuperarse, de demostrar que es un candidato claro en un choque donde no tiene nada que perder y si mucho que ganar.



El equipo insular se ejercitará este viernes en el Santiago Martín y el sábado por la mañana hará su última sesión antes del partido donde retocarán los últimos detalles para intentar no fallar ante los actuales líderes de la Liga ACB.