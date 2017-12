Luis Casimiro: "El Betis tiene jugadores de primerísimo nivel europeo y habrá que estar alerta"

El entrenador del Herbalife, Luis Casimiro, ha asegurado este viernes que el Betis tiene jugadores de primerísimo nivel europeo, por lo que deberán "estar alertas" para ganar el encuentro de este sábado en el Gran Canaria Arena, correspondiente a la jornada 13 de la Liga Endesa.



El técnico del conjunto isleño ha indicado en rueda de prensa que el equipo verdiblanco que actualmente dirige Óscar Quintana posee elementos como Draper, Blake Schilb, Ryan Kelly, Golubovic, Anosike y Luke Nelson, algunos de los cuales han estado en Euroliga hasta la temporada pasada, por lo que sus pupilos deberán mantenerse muy concentrados para poder ganar el partido.



De igual forma, Casimiro se ha mostrado especialmente preocupado por el estado físico de sus jugadores, tras regresar de un largo desplazamiento a Italia, donde vencieron al Dolomiti Energía Trento en la Eurocup.



"Ahora veré en el entrenamiento cómo estamos tras un viaje de 13 horas, entre autobús y enlaces de avión. El equipo terminó de cenar a medianoche después de pasar el control antidopaje, y se puso en marcha a las 05:00 de la madrugada, por lo que debemos recuperar a los jugadores al 100 %, sobre todo a nivel físico", ha añadido.



El técnico del Herbalife ha incidido en que, por ese motivo, no ha podido preparar el encuentro de este sábado como hubiese querido.



"A nivel mental, somos conscientes de la importancia que tiene este partido, pero lo más que me preocupa es el aspecto físico, porque hemos sufrido mucho desgaste, con cinco días fuera de casa (para jugar ante FC Barcelona y Trento). A mí me gusta tener al menos dos sesiones de entrenamiento entre encuentros, y ahora solo tendremos una", ha indicado.



Casimiro se mostró en cualquier caso resignado, ya que el calendario ha venido dado de esa forma, por lo que ahora su conjunto deberá volver a demostrar su capacidad de reacción.



"Tendremos que realizar un esfuerzo extra en cuanto a nuestra concentración, porque en estas fechas hay un espíritu festivo en el ambiente, hasta el punto de que si te paras por la calle escuchas villancicos, y nada predispone a la batalla y a que te estás jugando mucho", ha revelado.



Por ello, ya les ha transmitido a sus jugadores que están atravesando un momento muy importante de la competición.



"Estas situaciones típicas de estas fechas en las que nos pueden visitar familiares y se registra este espíritu festivo deben motivarnos más, pero en ningún caso descentrarnos", ha comentado.



El técnico ha advertido de la peligrosidad del Real Betis, pese a que visitará la isla como colista de la Liga Endesa.



"Están en una dinámica de dos victorias consecutivas y ya no son el mismo equipo que inició la competición ni tienen el mismo entrenador, por lo que quien piense que por su actual clasificación será un partido sencillo está totalmente equivocado", ha apuntado.