Halilovic confirma que no podrá jugar hasta enero

El jugador internacional croata Alen Halilovic, de la Unión Deportiva Las Palmas, ha confirmado este martes que no podrá reaparecer con el equipo isleño en LaLiga Santander hasta el próximo mes de enero, después de ser operado en octubre de su tobillo izquierdo, en Madrid.



El atacante amarillo se lesionó en el partido de la cuarta jornada frente al Athletic Club (1-0), tras un lance con Raúl García en la primera parte de ese encuentro, disputado en el estadio de Gran Canaria, en la que ha supuesto hasta ahora la única victoria local del cuadro insular.



Su periodo de baja se estimó en dos meses, por lo que la recuperación ha seguido por el cauce previsto, y según sus propias palabras, se confirma que no jugará ningún partido en lo que resta de año 2017.



Halilovic ha reconocido ante los periodistas que tiene ganas de "empezar a correr" y hacer más cosas de las que le permiten los médicos, pero aún le queda "mucho tiempo" de recuperación, y si bien todo va "bien" y tiene "ganas de empezar a jugar antes", no cree que pueda hacerlo hasta después de Navidad.



El croata sintió mucha frustración después de empezar "muy bien la pretemporada" y tener "más confianza que el año pasado", disfrutando de su mejor momento desde su llegada a la Unión Deportiva en enero de este año, pero recuerda que aún le quedará "toda la segunda vuelta" por delante, en la que pretende volver a dar su mejor nivel para optar a jugar el Mundial de Rusia 2018 con su selección, tras su reciente clasificación.



Después de haber sufrido la lesión más grave de su carrera, ya que nunca antes había pasado por el quirófano, Halilovic ha revelado que primero le llamaron sus familiares para interesarse por él y que la tercera llamada que recibió fue del propio Raúl García, con quien tuvo el lance en el que cayó lesionado.



"Quiero darle las gracias, es un profesional", ha dicho.



Por otra parte, con respecto al importante partido del próximo domingo ante el Levante, el internacional croata no cree que sea un encuentro definitivo "ni para nosotros ni para el entrenador", y destaca que el técnico vasco Pako Ayestarán habla mucho con él.



"La actual situación no es siempre culpa del entrenador. Hay que entrenar a tope, y con el equipo que tenemos, no necesitamos a un Mourinho, sino estar al cien por cien", ha explicado.



Halilovic considera al Levante un equipo que "defiende muy bien", pero cree que Las Palmas impondrá su "estilo", por lo que está convencido de que van a "ganar" el choque ante los valencianos en el estadio de Gran Canaria.