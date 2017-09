El Sevilla llevará a los tribunales a "todas las partes implicadas" en el fichaje de Vitolo

El consejo de administración del Sevilla ha decidido llevar a los tribunales a "todas las partes implicadas" en la salida del internacional Víctor Machín, Vitolo, fichado por el Atlético de Madrid -con Las Palmas como paso previo- a pesar de acordar su renovación "unas horas antes", según el club hispalense.



En un comunicado publicado en su web, la entidad que preside José Castro anunció este lunes que el máximo órgano rector del Sevilla ha acordado demandar a todas las partes involucradas en el asunto de la marcha de Vitolo, previo pago de los 35,7 millones de euros de su cláusula de rescisión, "en defensa de sus legítimos intereses".



Aunque el Sevilla no lo precisa, en principio los actores contra los que irá por su intervención en este caso serían el propio Vitolo, su padre y su agencia de representación, Bahía, y los clubes Atlético de Madrid y la UD Las Palmas, tal como ya avanzó en julio el mandatario sevillista.



La entidad del barrio de Nervión ha aprobado emprender estas acciones judiciales contra dichos actores después de analizar "el estudio elaborado por juristas expertos en la materia sobre el denominado 'caso Vitolo'", entre ellos el experto en Derecho Deportivo Juan de Dios Crespo.



El extremo canario abandonó la disciplina sevillista en julio para recalar en Las Palmas como paso previo a su llegada al Atlético -ahora no puede inscribir jugadores por sanción de la UEFA- en enero, tras hacer efectiva la cláusula de rescisión unilateral de su contrato "pese a haber acordado su renovación de contrato" con el Sevilla "unas horas antes", asegura el club andaluz.



Según la nota, el consejo de administración sevillista sostiene que, tras el estudio elaborado por los expertos a los que ha consultado, "hay suficientes argumentos legales para hacer valer el acuerdo de renovación alcanzado con el jugador, por lo que demandará a las todas partes en defensa de sus intereses y de su imagen".



El 10 de julio, Castro anunció que habían alcanzado un acuerdo con Vitolo para que ampliar su contrato hasta junio de 2022, con el aumento de su cláusula hasta los 50 millones de euros, y que, además de haber intercambiado documentos telemáticos con su padre y sus representantes, el futbolista había dado su consentimiento a todos los términos de su renovación.



Sin embargo, el extremo, ahora en la UD Las Palmas hasta su incorporación al Atlético, no lo suscribió y al día siguiente terminó comprometiéndose, previo depósito del dinero de su cláusula de rescisión en la sede de LaLiga, con el club madrileño, que acordó su marcha a la UD Las Palmas para repescarlo el próximo enero.



Antes de esta medida adoptada por el consejo de administración sevillista, su presidente declaró este lunes que está "muy dolido" con la marcha de Vitolo y avanzó que el máximo órgano rector del club tomaría pronto decisiones para defender sus intereses.



"Evidentemente no estoy dolido, estoy muy dolido. No quiero hablar de algo que seguro que va a tener un recorrido largo. Habrá acciones jurídicas y no quiero decir nada que pueda estropear" ese procedimiento, recalcó Castro, que recordó que cuando él da su "palabra", la cumple "siempre", y más si ésta queda reflejada por escrito.