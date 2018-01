El CV 7 Palmas hace historia en Austria y alcanza los octavos de final de la Copa Challenge

El CV Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, que venció en la ida al Linz-Steg por 3-1, volvió a hacerlo en Austria tras remontar un 2-0, para clasificarse para los octavos de final de la Copa Challenge en el curso de un histórico debut en competición europea.



El equipo austríaco, que dirige Roland Schawab, llevó la iniciativa en el marcador en el primer set, en el que las grancanarias no dieron lo mejor de sí y apenas pudieron plantear oposición, por lo que se cerró con el tanteo de 25-21.



El choque estuvo más igualado en el segundo, en el que se llegó a los instantes finales con un apretado 23-22, pero un ataque fallado por la brasileña Vivi de Goes catapultó a las anfitrionas, que vencieron por 25-23 y aumentaron la emoción en la eliminatoria.



Las chicas de Alberto Rodríguez se repusieron del contratiempo y llegaron a mandar en la tercera manga (7-11, con Lydia Alonso al saque), por lo que el técnico del Linz solicitó tiempo para buscar la reacción, aunque el equipo español siguió lanzado y se impuso finalmente por 13-25.



Las insulares buscaron sentenciar la eliminatoria al inicio del cuarto set, en el que se distanciaron con el parcial 2-7, pero varios puntos consecutivos de las anfitrionas estrecharon el electrónico (8-9).



Con todo, el equipo insular siguió luchando cada punto (10-16), con una Claudia Hernández que salvó muchos balones.



Saray Manzano apareció en ataque en los momentos complicados y, aunque Linz se resistió (16-19), un remate de Vivi de Goes puso el 2-2 en el marcador y certificó la histórica clasificación.



El conjunto canario mantuvo la dinámica en el quinto set y salvó un punto de partido (14-13) para dar una alegría a su afición, con un certero remate de Saray (14-16).

Ficha Técnica 2 - Linz-Steg: Margaret Riley, Maris Below, Marina Kuten, Jennifer Sadler, Patricia Teufl, Sophie-Marie Maass y Sarah Berger (líbero) -equipo inicial-, Duvnjak, Kropf, Hager, Trathnigg y Reiner.



3 - CCO 7 Palmas: Hellem Abreu, Vivi de Goes, Jack de Souza, Saray Manzano, Lydia Alonso, Sara Folgueira y Claudia Hernández -equipo inicial-, Javiera Plasencia, Amber Cannady y Carolina Martínez.



Parciales: 25-21, 25-23, 13-25, 19-25 y 14-16.



Árbitros: Nkerli y Zotovic.



Incidencias: Encuentro de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Challenge jugado en el Georg von Peuerbach Gimnasium de Linz ante unos 300 espectadores.