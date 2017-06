Patinar para seguir resistiendo al olvido del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Algunas de las personas que patinan sobre una tabla en Las Palmas de Gran Canaria decidieron concentrarse en El Refugio este miércoles, Día del Skate, donde se reclama desde hace años un parque público en condiciones ya que, actualmente, "no hay ninguno", como afirma uno de los fundadores de la Asociación Cultural de Skateboarding de Gran Canaria, Níchel Guerra.

En la ciudad capitalina, habilitados a tal efecto, hay dos: el que está en Santa Catalina, denominado El Refugio, y otro ubicado detrás del Auditorio Alfredo Kraus, en el Lloret.

En el primero, que cuenta con 20 años de vida, la Asociación ya se ha concentrado en varias ocasiones y desde sus vallas se puede leer Promesas Incumplidas, ya que las personas que se han alternado en el Consistorio han actuado siempre igual: "Nos dicen que sí, que van a mejorarlo, pero al final, o lo hacen mal, o no hacen nada", relata Guerra. El del Lloret lo despacha con una sola palabra "impracticable".

Carteles de protesta en el skate park de El Refugio. Facebook oficial de la Asociación Cultural Skateboarding Gran Canaria.

En el resto de la Isla, Guerra enumera: "En Telde hay varios: Jinámar (de los primeros que se hicieron), Las Remudas, San Juan y la Barranquera. Ninguno en buenas condiciones, básicamente los hicieron y se han olvidado de mantenerlos".

El de San Juan, incluso, han llegado a optar por reformarlo ellos mismos. Dos días y 70 euros después, taparon los agujeros y pintaron las rampas de un espacio que estaba "en unas condiciones penosas" e "hicimos un arreglo para salir del paso porque solemos utilizarlo, aunque ya se está levantando de nuevo".

Y los del sur: "Hay dos más en Vecindario. Uno que lleva doce años hecho más o menos, que no sirve para nada, eso fue una negligencia porque hubo una gran inversión y no es para patinar. Y luego hay otro en Maspalomas, bajo el Holiday World".

Su diagnóstico es claro: "No se salva ninguno".

Palabras sí, hechos no

Guerra explica que la Asociación mantiene una comunicación periódica con la Concejalía de Deportes del Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, pero siempre obtienen el mismo resultado.

"Nos prometen que sí, que van a hacer un nuevo parque en El Refugio, que tendremos nuestro espacio en buenas condiciones, pero no hemos visto nada".

Aridnay Romero, responsable del área en el consistorio municipal, ha asegurado que las obras en El Refugio estarán finalizada antes de que acabe el año.

“La redacción del proyecto se llevó a cabo con un presupuesto de 14.000 euros y la obra, que se ampliará al Parque Blanco, supone una inversión de entre 180.000 y 200.000 euros”, ha sentenciado Romero.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Arinady Romero, viendo los desperfectos del skate park de El Refugio. Facebook oficial de la Asociación Cultural Skateboarding Gran Canaria.

Guerra no duda de que el proyecto esté hecho en diciembre de 2017, lo que pone en tela de juicio es el tipo de skatepark que se construirá "porque aquí hay mucha gente que lo practica incluso antes de que se creara El Refugio y somos casi 600 personas en la Asociación, así que lo que se haga debe cubrir una demanda muy alta".

Guerra pone como ejemplo el skatepark La Granja en Tenerife, "que ha contado con una inversión de 300.000 euros a pesar de que allí la afición a este deporte ha empezado a ser más fuerte a raíz de su creación".

Romero también anunció que en “una o dos semanas” presentarán “un gran proyecto que tendrá, en su interior, un skatepark” y estará finalizado “antes de agosto de 2018”.

Asimismo, el concejal de Deportes también remarcó que, en la subida de Mata se les propuso que crearan su propio espacio, algo que al final no pudo salir adelante y, por ello, les ofreció elegir otro lugar "y aún no me han dicho nada", remarca Romero.

Respecto a esto, Guerra ha explicado que han estado dirimiendo las posibilidades que tienen en la ciudad, optando, en principio, por la explanada que se ubica sobre la Estación de San Telmo, "aunque aún no lo hemos comunicado porque estamos en el proceso".

Día del Skate

El 21 de junio fue asignado por la Asociación Internacional de Skateboard (IASC) para que esta actividad también tuviese un día al año en el que se estimule a los skaters o patinadores de todo el mundo a compartir la afición de este deporte.

En Las Palmas de Gran Canaria comenzó a las 14:00 en la Estación de San Telmo y, de ahí, el grupo que acudió se dirigió al skatepark de El Refugio, con paradas previas en varios lugares.

Sobre las 19:00 llegaron a la zona de Santa Catalina, donde realizaron pequeños trucos y lo que denominaron "actividades extraescolares",