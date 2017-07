Nieves María Rodríguez, primera alcaldesa de Fuencaliente con el apoyo de PSOE y SSP

No ha habido sorpresa. Nieves María Rodríguez (UPF) ha sido elegida este martes la primera alcaldesa de Fuencaliente por el pleno local según lo acordado entre Unión Progresista de Fuencaliente (3 concejales) y los ediles del PSOE (1) y Sí Se Puede (1). La dirigente de UPF, en base al pacto de gobierno con Alcaldía a tiempo compartido al 50% en dos periodos de dos años, suscrito en junio de 2015, ha relevado en el puesto al socialista Luis Román Torres, quien a partir de ahora, ocupará el puesto de primer teniente de alcalde. El compromiso de SSP es solo respaldar la investidura, por lo que su único concejal, Eduardo Pérez, se mantiene fuera del Ejecutivo local. Por su parte, Coalición Canaria (CC), con cuatro concejales, la fuerza más votada en los comicios municipales de mayo de 2015, lidera el grupo de la oposición.

El Consistorio de Fuencaliente, a las 18:00 horas, celebró otra sesión plenaria donde la Corporación, como es preceptivo, tomó conocimiento de la renuncia presentada al cargo de alcalde por el socialista Luis Román Torres el pasado 5 de julio “en cumplimiento a lo acordado” entre UPF, PSOE y SSP “en virtud" al pacto de "gobernabilidad para el Ayuntamiento durante la legislatura 2015-2019” suscrito por los citados partidos.

A continuación, se celebró el pleno de elección de la alcaldesa en el que se presentaron dos candidatos, Nieves María Rodríguez y Gregorio Alonso. La primera obtuvo cinco votos, y el segundo, cuatro.

El aludido cambio en el puente de mando del Consistorio sureño se ha podido llevar a cabo tras la decisión de Sí Se Puede (SSP) de permitir que su único edil, Eduardo Justo Pérez, pese a que la opinión que tiene de la gestión realizada hasta ahora por el actual grupo de Gobierno “no es nada positiva”, respalde el citado relevo.

El edil socialista suscribió el repetido pacto contraviniendo las directrices marcadas por la dirección insular del PSOE que, al efecto, ordenó sellar la alianza con CC.

El portavoz de CC, Gregorio Alonso, pidió que su intervención en el pleno de toma de conocimiento, muy crítica con la política del grupo de Gobierno, constara en acta. "Al alcalde saliente tengo que decirle que su gestión en la defensa de los fuencalenteros ha sido nefasta, el peor gestor que ha tenido el Ayuntamiento", aseguró. Asimismo, acusó a Luis Román Torres de "haber dejado por los suelos la imagen del Ayuntamiento" en lo referente a relaciones institucionales, y aseguró que CC, el grupo mayoritario, había recibido "un trato vejatorio". Por otro lado, Alonso se quejó "del retraso enorme en la aprobación de los presupuestos" y de las "privatizaciones" en las políticas sociales, lo que ha supuesto "pérdida de calidad". Sobre la Fuente Santa apuntó que el grupo de Gobierno PSOE-UPF había convocado un referéndum "para entorpecer". La oposición de CC, aseguró, "ha sido constructiva y serena, y vigilante en la defensa de los intereses de Fuencaliente". El portavoz nacionalista denunció también "la dejadez tremenda con la carretera del sur" y el "tratamiento de pena al centro de visitantes; hasta los camellos salieron huyendo de Fuencaliente", concluyó.

Eduardo Pérez, portavoz de Sí Se puede (SSP), hizo un balance "nada positivo" de la gestión del grupo de Gobierno. "No ha habido planificación en el desarrollo local, con falta de iniciativas, y se han perdido vías de financiación por parte de la administración local", afirmó. Se mostró igualmente crítico con "la poca capacidad de negociación política", el retraso en la aprobación del presupuesto y la ausencia de desarrollo del Reglamento de Participación Ciudadana. Pero, "el punto determinante en el pérdida de confianza del grupo de Gobierno", subrayó, se produjo "en la estrategia turística del Cabildo, cuando el grupo de Gobierno incumplió un acuerdo plenario con consecuencias en el desarrollo del municipio". No obstante, a pesar de las "grandes desavenencias" con PSOE y UPF, Pérez expuso que no podía respaldar un gobierno de CC porque es "el partido responsable de aplicar en Canarias políticas liberales y de legislar para mercantilizar el territorio".

Luis Román, alcalde saliente, manifestó que "me guardo el derecho a réplica y en los próximos meses iré dando explicaciones". Mostró su "disposición a seguir trabajando por todos los fuencalenteros".

Nieves María Rodríguez, en el pleno de conocimiento, antes de ser nombrada alcaldesa en la sesión que se celebró a continuación, señaló que "nos hemos esforzado por el trato a la ciudadanía y por crear un ambiente cordial, respetando a todos los vecinos independientemente de su ideología; no se ha discriminado a nadie, lo que no ocurría en el pasado". "Hay que sumar, unir, no continuar con los agravios y las vejaciones, con los ataques personaless", recalcó. Una vez que tomó el bastón de mando, la primera alcaldesa de Fuencaliente reconoció que "es difícil hablar". Agradeció a todos el apoyo recibido, un respaldo que, precisó, "ha hecho que nunca me haya sentido sola". "Seré la alcaldesa de todos y de todas, opinen lo que opinen, me dejaré el alma y el corazón por este pueblo, que adoro; lucharé por cada familia; mi corazón y mi vida los voy a dejar aquí por Fuencaliente", concluyó.